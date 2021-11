Românii plecați peste hotare nu au fost convinși nici în pandemie să revină acasă: noi date

Deși, în 2020, apăruseră declarații, dar și articole în presa străină ce indicau faptul că 1,3 milioane de români ar fi revenit în țară, în contextul crizei sanitare, realitatea pare a fi cu totul alta.

În martie 2021, premierul Florin Cîțu declara următoarele: „Studiul spune că s-au întors voluntar (1,3 milioane de români n.red) pentru că au găsit în România loc de muncă şi studiul este prezentat şi de Financial Times. Este clar că au găsit oportunităţi în România cei care s-au întors, în special în domeniul IT. Vom face ceea ce am făcut şi până acum.

Anul trecut provocarea a fost să păstrăm locurile de muncă, iar românii care au fost în şomaj tehnic să se poată întoarce la locurile de muncă. Toţi s-au întors pentru că rata şomajului în România scade, asta întreabă că au putut să se întoarcă la locul de muncă acei oameni şi în continuare s-au creat locuri de muncă suplimentare”.

În declarația sa, liderul de la Palatul Victoria vorbea despre un studiu publicat de Financial Times și The Economist.

Din nefericire, realitatea e tristă

Numărul celor ce au revenit în țară, în contextul pandemiei, nu este nici pe departe atât de ridicat pe cât afirmă politicienii sau publicațiile străine.

În practică, nu doar că vorbim despre un număr mult mai mic, dar majoritatea celor ce au revenit nu au de gând să se restabilească aici definitiv, ci așteaptă să plece din nou peste hotare, în căutarea unui trai mai bun.

Conform celor mai recente date publicate pe această temă de Institutul Național de Statistică (INS), anul trecut s-au stabilit temporar în țară aproximativ 163.800 de oameni.

Vorbim despre imigranții temporar, adică persoanele care imigrează în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Trebuie menționat, de asemenea, un alt aspect deosebit de important în acest context, anume acela că această cifră este cea mai mica din 2016 încoace.

De asemenea, ne mai arată statistica celor de la INS, în 2020 s-au întors acasă, definitiv, 32.250 de persoane.

Din aceste date reiese că aproximativ 196.000 de români au ales anul trecut să se întoarcă acasă. Chiar și efectuând această adunare, tot avem cel mai mic număr din 2016 încoace.

Realizând o comparație pentru a ne face o idee de ansamblu asupra acestui fenomen, în 2019, numărul imigranților temporar a fost cu 38.600 mai mare ( aproximativ 202.400 de persoane), în 2018 au (re)venit în țară în jur de 172.580 de persoane, în 2017- 177.400, iar în 2016 – 1337.400.