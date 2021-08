Investiție de zeci de milioane de euro: cum ajunge România să aibă unul dintre cele mai mari centre de date

România va găzdui unul dintre cele mai mari centre de date din Europa. Investiția ar putea conta enorm în viitor.

România se pregătește să devină țara cu unul dintre cele mai mari centre de date din toată Europa. Va fi construit de compania ClusterPower, controlată de trei antreprenori români, lângă Craiova.

Infrastructura e adaptată celor mai noi tehnologii.

Sistemele se bazează pe inteligenţă artificială one-stop-shop, iar investiția se ridică la 172 milioane lei (36 milioane euro). O parte din această sumă – 82 milioane de lei – este asigurată printr-un ajutor de stat acordat anul trecut de Ministerul de Finanţe.

Cei care se află în spatele proiectului susțin că va fi primul centru de date de tip hyperscale din regiune şi va crea contextul pentru stimularea creşterii economice a regiunii, permiţând găzduirea şi dezvoltarea de soluţii digitale de ultimă generaţie, cu valoare adăugată ridicată.

Asta înseamnă inclusiv atragerea de nume mari din domeniu către România.

Proiectul va fi construit în etape în localitatea Mischii, jud. Dolj pe un teren în suprafaţă de 25.427 metri pătraţi, aflat în proprietatea ClusterPower.

Parcul tehnologic va include tehnologii avansate de calcul şi o infrastructură energetică eficientă şi rezilientă. Odată cu finalizarea investiţiei, estimată în 2025, ClusterPower va fi cel mai mare furnizor de Cloud şi Compute din Europa de Est şi al şaselea din Europa şi va avea o prezenţă globală, asigurată prin conectarea la 750 de centre de date din întreaga lume.

Construcţia primului centru de date din parcul tehnologic începe în cursul lunii iunie.

În total, campusul de lângă Craiova va găzdui cinci centre de date şi va fi alimentat cu electricitatea produsă de o centrală pe gaz natural pe care ClusterPower o va construi pe acelaşi amplasament.

Centrala va avea o putere instalată de până la 200 MW şi va transforma centrul de date într-unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere energetic la nivel global, datorită sistemului de trigenerare care presupune producerea de electricitate, agent termic şi agent de răcire.

ClusterPower va fi unul dintre puţinele centre de date din lume cu conexiune directă la cel mai înalt nivel de tensiune electrică (Transelectrica), precum şi la cel mai înalt nivel de presiune de gaz natural (Transgaz), ceea ce îi asigură independenţa energetică şi îi permite costuri reduse de operare, siguranţă înaltă în funcţionare şi flexibilitate în satisfacerea cerinţelor de creştere viitoare.

Ca măsură de siguranţă, centrul va fi conectat şi la reţeaua naţională de transport al electricităţii, ca o garanţie a rezilienţei proiectului la eventuale dezastre.

”Proiectarea centrului de date este făcută în conformitate cu standardul de certificare la rezilienţă Tier III şi va beneficia astfel de una dintre cele mai prestigioase certificări din domeniu, cea a Uptime Institute, pe trei dimensiuni – design, construcţie şi operare – nivel de certificare pe care nu îl are niciun alt centru de date din Europa de Sud-Est. Proiectul nostru este primul centru de date de mari dimensiuni din România şi primul hyperscale din Europa de Sud-Est, iar prin asta vom creşte competitivitatea României în infrastructura IT globală, consolidând astfel imaginea consacrată de specialişti de top în IT. Ceea ce oferim clienţilor, dincolo de un centru de excelenţă pentru inteligenţă artificială, este încredere, securitate a datelor şi rezilienţă la dezastre”, declară Vladimir Ester, CTO ClusterPower.