Cum a evitat România un colaps economic în 2020, anul pandemiei: ce urmează în 2021

INS a venit cu datele pe 2020, an marcat de pandemie și de multe incertitudini economice. PIB-ul a scăzut, dar mulți economiști susțin că se putea mult mai rău de atât.

Economia României nu avea cum să fie pe plus în 2020, din moment ce creșterea economică era imposibilă din cauza pandemiei. E un fenomen întâlnit în toate țările europene și era normal să urmeze o reașezare. Totuși, economia României n-a scăzut atât de mult pe cât arătau previziunile.

Față de 2019, PIB-ul României a scăzut cu 3,9% în 2020. E un declin, dar nu unul atât de grav pe cât credeau economiștii și băncile, ale căror prognoze erau mult mai dure. Se poate spune, așadar, că pe final de an, România a evitat un colaps economic.

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că scăderea a fost provocată în principal de efectele pandemiei și de măsurile restrictive luate pe parcursul anului, începând cu perioada de lockdown de la începutul verii și culminând cu închiderea multor afaceri ulterior.

Câteva din datele oferite de INS:

Produsul intern brut a crescut cu 5,3% în trimestrul patru faţă de trimestrul trei, ca serie ajustată. Scăderea faţă de trimestrul patru din 2019 a fost de 1,5% pe serie brută şi de 1,7% pe serie ajustată sezonier, arată datele semnal publicate de INS.

În trimestrul trei economia crescuse cu 6,1% faţă de trimestrul doi, iar în trimestrul doi scăzuse cu 12,2% faţă de primul trimestru.

De precizat că au fost niște revizuiri în trimestrele al doilea și al treilea, dar ele nu atârnă atât de mult în rezultatul final. Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB trimestrial ca urmare a includerii estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2020 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2020.

Ajustările sunt, după cum vezi, minore:

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile, arată INS.

E adevărat că multe afaceri s-au închis anul trecut pe perioadă limitată sau chiar de tot – în cazul celor care au fost nevoiți să pună lacătul pe ușă definitiv. Dar sunt câteva sectoare care au ținut economia în viață. Printre ele se numără construcțiile.

Datel oficiale arată o creștere de 16% a activității din construcții, în anul 2020. Lucrările de infrastructură au înregistrat un avans de +18,5% și, important de menționat, un plus de 18% a fost înregistrat în sectorul construcțiilor de locuințe. De fapt, construcțiile reprezintă singurul domeniu de activitate care a înregistrat un avans semnificativ în anul 2020. Volumul total al lucrărilor, ca serie brută, a crescut cu 15,9%, astfel:

Pe elemente de structură au avut loc creşteri la lucrările de reparaţii capitale (+46%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+24,4%) şi la construcţiile noi (+9,3%).

Premierul Florin Cîțu se declară optimist. Șeful Guvernului consideră că această performanţă ”spulberă estimările apocaliptice”.

”Economia României, performanţa care SPULBERĂ estimările apocaliptice! În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5.3%!!! O performantă fantastică. Cea mai RAPIDĂ revenire a economiei din istorie. Am promis. Am făcut. Am avut dreptate. Revenirea economiei în V, o certitudine! În 2020, economia României, alături de cea globală, a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu DOAR 3.9%”, a scris premierul Cîţu.