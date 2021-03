„Robotul” care poate deosebi produsele de patiserie între ele descoperă și cancerul. Cum e posibil?

Un sistem de inteligență artificială, care a fost inițial conceput pentru a distinge între diferite tipuri de produse de patiserie din Japonia în 2013, a fost adaptat pentru a identifica diferitele tipuri de cancer. Iată cum funcționează această tehnologie.

Sistemul, numit „BakeryScan”, a fost lansat pentru prima dată în 2013 de către Hisashi Kambe, un inginer de sisteme informatice, relatează The New Yorker. Sistemul, care este încă disponibil și poate fi cumpărat cu aproximativ 20.000 de dolari, oferă brutăriilor locale o mână de ajutor, îndeplinind sarcini de bază, cum ar fi distincția croissantelor de rulouri.

Această tehnologie poate reduce operațiunile de formare a angajaților și pot face procesul de plată mai igienic, potrivit companiei.

Dar câțiva ani mai târziu, un medic de la Centrul Louis Pasteur pentru Cercetări Medicale din Kyoto și-a dat seama că instrumentul inteligent ar putea fi folosit și într-un scop foarte diferit: recunoașterea celulelor canceroase în lamele de microscop.

Și după cum s-a dovedit, algoritmii de inteligență artificială rezultați au fost extrem de eficienți: acum are o precizie de 99%, potrivit The New Yorker.

Noua versiune a BakeryScan AI originală se numește Cyto-AISCAN și poate mări celulele canceroase și le poate distinge printre nenumărate dintre ele, într-un întreg microscop. Acest lucru permite medicilor să distingă celulele canceroase de cele care nu sunt încă cancerigene.

Nanotehnologia deschide calea pentru tratamente mai eficiente pentru cancer

Noua nanotehnologie fluorescentă pare să poată vâna și „colora” cancerul în interiorul corpului, pictând tumorile cu o nuanță strălucitoare, care le face mai ușor de observat. Da, ai citit bine. Oamenii de știință vor să “coloreze” cancerul.

Oamenii de știință de la Imperial College din Londra au proiectat aceste nanoprobe, numite în mod specific „bioharmonophores”, pentru a viza celulele canceroase și a le face să strălucească într-un mod care se distinge de modul în care țesutul obișnuit este iluminat de instrumentele de imagistică medicală, potrivit unei cercetări publicate în revista ACS Nano.

Construind un instrument care face celulele canceroase mai ușor de depistat, oamenii de știință din spatele dezvoltării speră că diagnosticul pentru pacienții umani devine atât mai simplu, cât și mai precis pe parcurs.