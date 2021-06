Dacia Duster, în pericol. SUV-ul cel mai ieftin care va apărea pe străzi de la Skoda

Dacia Duster e considerat cam cel mai ieftin SUV pe care-l poți cumpăra la ora actuală, dar i se pregătește un rival pe măsură.

Cehii de la Skoda vor să lanseze în producția de serie, într-o uzina din India, unul dintre cele mai ieftine SUV-uri ale mărcii. Ar rivaliza direct cu Duster, modelul de succes al constructorului de la Mioveni, vândut pe piața din India sub sigla Renault. E vorba de modelul Kushaq.

Skoda Kushaq e construit pe versiunea entry a platformei MQB, denumită MQB-A0-IN. Platforma ar putea fi comparată cu versiunea simplificată a platformei CMF-B, pe care o folosesc Dacia Sandero/Logan.

Se pregătește rivalul Dacia Duster

Producția SUV-ului Skoda Kushaq a început în uzina din India, în Pune, o fabrică preluată de Skoda de la Volkswagen. Șeful mărcii Skoda, Thomas Schafer, spune că startul producției lui Kushaq marchează începutul unei noi ere pentru marcă pe piața din India.

„Kushaq semnalizează startul campaniei de produse cu patru noi modele de la Skoda și Volkswagen. Acestea vor fi bazate pe versiunea MQB-A0-IN a platformei transversale modulare, care a fost croită cu cerințele specifice ale pieței indiene”, a spus el.

Noul SUV de la Skoda vine pe piața indiană cu un motor de 1.0 litri, 115 CO, și 1.5 litri, 150 CP. Mașina are o lungime de 4,22 metri, fiind mai scurt decât principalii competitori, între care și Duster, vândut în India sub marca Renault.

Renault Duster are un preț de pornire de 11.100 de euro, pe piața din India, iar Kushaq ar putea costa tot cam pe acolo. Cehii n-au anunțat încă prețurile.

Competiție acerbă și-n Europa

Dacia nu trebuie să stea liniștită nici când vine vorba de piața europeană.

Marii producători se gândesc ca pe viitor să atace și mai mult segmentul pe care se descurcă acum extrem de bine Dacia. Ar putea veni rivali pentru modelul electric Spring de la nume mari din domeniu – ca Volkswagen, Seat și Skoda.

Ralf Brandstaetter, șeful mărcii Volkswagen, declara recent că marca sa va lansa un vehicul electric cu dimensiuni reduse în 2025 și că acesta va avea un preț cuprins între 20.000 și 25.000 de euro. Singurul lucru care nu este încă limpede este dacă acest model va fi de clasă A, precum e-Up!, sau de clasă B, înlocuind sau completând gama Polo.

„ (…) următoarea provocare pentru mărcile de volum este lansarea de vehiculele electrice urbane și ne propunem să jucăm un rol cheie în acest segment” – spunea recent un reprezentant Seat.

Dacia are, așadar, motive de îngrijorare și ar trebui să-și gândească strategia inclusiv în funcție de aceste anunțuri.