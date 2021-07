Croații dau lovitura pe piața mașinilor premium: noua entitate care va stabili viitorul Bugatti

Poate că numele Rimac nu-ți spune mare lucru atunci când îl auzi prima dată, dar cu siguranță vei citi mai multe despre această companie de aici încolo. Viitorul Bugatti va depinde și de producătorul croat.

Rimac Automobili e un producător de mașini electrice din Croați care s-a încăpățânat să reziste în industrie, în ciuda faptului că numele nu e atât de cunoscut. Succesul a venit greu, dar a venit. Constructorul a devenit acționar majoritar într-o nouă companie de tip joint-venture formată cu gigantul Bugatti.

Rimac va deține 55% din acțiunile companiei Bugatti, parte din grupul german Volkswagen. Noua companie formată se va numi Bugatti-Rimac, va avea sediul la Zagreb, își va începe activitatea în ultimul trimestru din 2021 și va scoate pe piață două super-mașini.

Șeful Rimac, Mate Rimac are 33 de ani și a fost supranumit de presă ”Elon Musk al Balcanilor”, după cum scrie Hotnews.

Rimac-Bugatti, noua entitate din Europa

Rimac Automobili a luat naștere în 2009. A fost visul antreprenorului Mate Rimac, care a vrut să facă mașini electrice extrem de puternice. Compania are în prezent 1.000 de angajați, având și uzină la Sveta Nedelja, nu departe de Zagreb.

Rimac va deține 55% din noua entitate de tip joint-venture, iar grupul Porsche, restul. Practic, grupul VW va transfera activitățile Bugatti către noua societate Bugatti-Rimac care va fi condusă de Mate Rimac.

Două supercar-uri urmează să fie produse: Bugatti Chiron și Rimac Nevera, un model full-electric. Bugatti va continua să producă mașini la uzina franceză Molsheim.

La Rimac Group, fondatorul Mate Rimac are 37%, Porsche are 24% din acțiuni, Hyundai Motor are 12% și alți investitori au 27%.

În timpul liceului, Mate Rimac a câștigat concursuri de inventică în electronică și a obținut și brevete internaționale, iar în 2006 a cumpărat un vechi BMW E30 323i din 1984 cu care a concurat în diverse curse, dar după ce motorul a explodat s-a gândit că cea mai bună idee ar fi să transforme mașina într-una electrică.

Pentru asta a folosit și piese de la un motostivuitor. De aici și până la a construi un jucător important în industria auto electrică n-a mai fost decât un pas.