Revoluția în biologie și medicină începe cu această celulă artificială care crește și se divizează

Celula este una dintre cele mai mici componente individuale ale tuturor ființelor vii. Recent, oamenii de știință au reușit să creeze o celulă sintetică simplă care crește și se divizează în mod normal, cum face una naturală.

Cercetătorii proiectului spun că noile descoperiri scot la iveală mecanismele care controlează cele mai fundamentale procese ale vieții, conform Slashgear.com.

În urmă cu aproximativ cinci ani, oamenii de știință au creat un organism sintetic unicelular cu doar 473 de gene, care a fost cea mai simplă celulă vie cunoscută vreodată. Organismul asemănător bacteriilor s-a comportat ciudat când a crescut și s-a divizat, rezultând celule cu forme și dimensiuni diferite. Oamenii de știință au identificat acum șapte gene care trebuie adăugate pentru a ajuta la controlul naturii neregulate a celulei, determinând divizarea acesteia în părți uniforme.

A fost creată în laborator prima celulă sintetică

Noua descoperire este o colaborare între Institutul J.Craig Venter, Institutul Național de Standarde și Tehnologie și MIT. Identificarea genelor a fost un pas important în ingineria celulelor sintetice capabile să efectueze activități benefice, cum ar fi producerea de droguri, alimente și combustibili. Aceste celule sintetice ar putea, de asemenea, să detecteze boli și să producă soluții, în timp ce trăiesc în interiorul corpului uman. Cercetătorii cred, de asemenea, că acest tip de celulă simplă ar putea funcționa ca un mic computer.

Cercetătorii au dorit să înțeleagă regulile fundamentale de proiectare ale vieții și cred că celula ar putea ajuta la descoperirea și înțelegerea acestor reguli. Cercetătorii au construit prima celulă cu un genom sintetic în 2010, dar acea celulă nu a fost construită de la zero.

Cum acționează și ce beneficii are pentru organism

În schimb, în această cercetare, oamenii de știință au început cu celule dintr-un tip simplu de bacterii, numit micoplasmă. Au distrus ADN-ul din celule și l-au înlocuit cu ADN proiectat pe computer și sintetizat în laborator, creând primul organism din istoria vieții pe Pământ care a avut un genom complet sintetic.

De la acel succes, oamenii de știință au lucrat pentru a elimina organismul până la componentele sale genetice minime. Rezultatul a fost o celulă super-simplă creată acum cinci ani, numită JCVI-syn3.0, care era prea minimalistă și nu s-a împărțit corect.

Noua celulă are 19 gene suplimentare adăugate înapoi, inclusiv șapte necesare pentru divizarea celulară normală, creând noua variantă, numită JCVI-syn3A. Noua versiune are mai puțin de 500 de gene. Prin comparație, o celulă umană are în jur de 30.000 de gene. Echipa are în prezent scopul de a cunoaște funcția fiecărei gene, permițându-le să dezvolte un model complet al modului în care funcționează o celulă.