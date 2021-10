REVIEW: Ultimul Duel, o poveste reală și captivantă de trădare și răzbunare. Care era dreptatea femeilor într-o lume misogină din secolul al XIV-lea

“Ultimul Duel” este o poveste captivantă de trădare și răzbunare din Franța secolului al XIV-lea, regizată de cineastul vizionar și de patru ori nominalizat la premiile Oscar Ridley Scott. În centrul poveștii se află critica misoginiei sistemice din acea vreme.

Ultimul Duel este o dramă cinematografică provocatoare, situată în plin război de sute de ani, care explorează puterea omniprezentă a bărbaților, fragilitatea dreptății, dar și puterea și curajul unei femei dispuse să se revolte în slujba adevărului. Pe baza evenimentelor reale, filmul dezvăluie ipotezele de lungă durată despre ultimul duel din Franța dintre Jean de Carrouges (Matt Damon) și Jacques Le Gris (Adam Driver), doi prieteni care au devenit rivali de moarte. Carrouges este un cavaler respectat cunoscut pentru vitejia și priceperea sa pe câmpul de luptă. Le Gris este un scutier normand a cărui inteligență și elocvență îl fac unul dintre cei mai admirați nobili din curte. Când soția lui Carrouges, Marguerite, este agresată violent de Le Gris, o acuzație pe care acesta o neagă, ea refuză să rămână tăcută. Ea își acuză atacatorul, un act de vitejie și sfidare care îi pune viața în pericol, într-o perioadă în care femeile nu aveau niciun cuvânt de spus. Procesul care a urmat prin luptă, un duel istovitor până la moarte, pune soarta tuturor celor trei în mâinile lui Dumnezeu, legea supremă.

Filmul este bazat pe cartea de non-ficțiune The Last Duel din 2004. Acum, povestea procesului din 1386 prin luptă face obiectul unui film de succes cu același nume. Regizat de Ridley Scott, filmul îi are în rolurile principale pe Matt Damon în rolul lui Carrouges, Adam Driver în rolul Le Gris și Jodie Comer în rolul celei de-a doua soții a lui Carrouges, Marguerite. Ben Affleck a co-scris scenariul împreună cu Damon și Nicole Holofcener și apare ca un lord feudal.

Pe 29 decembrie 1386, în fața unei mulțimi prezidate de regele francez Carol al VI-lea, Carrouges și Le Gris se priveau cu ură de moarte. Marguerite, care îl acuzase pe Le Gris că a violat-o, privea de pe margine. Îmbrăcată în întregime în negru și cu lanțuri în jurul gleznelor, era conștientă că înfrângerea soțului ei va fi privită ca o dovadă a mărturiei ei mincinoase, disculpându-și atacatorul și asigurându-i acesteia execuția arzând pe rug pentru mărturie mincinoasă.

De la mecanica procesului prin luptă până la urmărirea penală a violenței sexuale în societatea medievală, iată ce trebuie să știi despre adevărata istorie din spatele The Last Duel.

Un pic de background asupra Franței medievale: în vârful societății se afla regele, sfătuit de consiliul său superior, Parlamentul din Paris. Sub el se aflau trei rânduri principale ale nobilimii: baroni, cavaleri și scutieri. Baronii precum personajul lui Affleck, contele Pierre d’Alencon, dețineau terenuri și acționau adesea ca feudali, oferind proprietate și protecție vasalilor – termenul pentru orice om care a jurat să slujească altuia – în schimbul serviciului lor. Cavalerii erau cu un pas deasupra scutierilor, dar bărbații din ambele rânduri serveau adesea ca vasali către stăpânii de rang superior. Le Gris și Carrouges au început amândoi ca scutieri și vasali ai contelui Pierre, dar Carrouges a fost numit cavaler pentru serviciul său militar în 1385. În partea de jos a scării sociale se aflau războinici, preoți și muncitori, care aveau drepturi și influență politică limitate.

Ultimul Duel se bazează pe o poveste adevărată. Primele două capitole ale filmului în trei acte, scrise de Damon și Affleck, se bazează foarte mult pe cercetările lui Jager, relatând despre violul Margueritei și evenimentele din jurul său din perspectivele lui Carrouges și, respectiv, Le Gris. Jager a oferit feedback cu privire la scenariul filmului, sugerând o formulare corectă din punct de vedere istoric. A treia și ultima secțiune, scrisă de Holofcener, este povestită din punctul de vedere al Margueritei. După cum spune Damon pentru New York Times, acest segment „este un fel de scenariu original pentru că acea lume a femeilor trebuia să fie aproape inventată și imaginată”.

Filmul istoric urmărește relația trio-ului de la începuturile sale de bun augur până la sfârșitul său sângeros. După violul Margueritei, Carrouges solicită instanței franceze să-l judece Le Gris prin proces judiciar. Marguerite, în calitate de martor principal și singular, va fi executată dacă soțul ei pierde duelul, astfel „dovedind ambele vinovății ale lor”. În ziua de astăzi, ni se pare ceva din altă lume să judeci un om pe baza divinității, dar alea erau vremurile.

La fel ca în cartea lui Jager, filmul nu oferă o portretizare autentică a niciunuia dintre cei doi bărbați. Carrouges se consideră un cavaler curajos care-i apără onoarea soției sale, în timp ce Le Gris se aruncă ca Lancelot în viața Margueritei, salvând-o dintr-o căsnicie nefericită. Numai în ultima secțiune a filmului, când Marguerite vorbește de la sine, apare adevărul personalităților bărbaților: Carrouges – un „om gelos și disputat”, în cuvintele lui Jager, este preocupat în principal să-și salveze propria sa mândrie, nicidecum viața soției sale. Le Gris, „un bărbat mare și puternic”, cu o reputație de afemeiat, este prea egocentric pentru a recunoaște adevărul despre avansurile sale și prea sigur pe sine.

Ultimul Duel îți arată cum era Evul Mediu pentru femei

„Pedeapsa pentru depunerea unei mărturii false este că trebuie să fii ars de viu”, îi spune un oficial lui Marguerite în trailerul filmului. „Nu voi tăcea”, răspunde ea, cu lacrimi în ochi, dar sfidătoare.

Punctele de vedere schimbătoare ale filmului subliniază natura spinoasă a adevărului în cazul Marguerite, care a împărțit observatorii atât în acea ​​epocă, cât și în secolele ce au trecut de atunci. Unii au susținut că l-ar fi acuzat în mod fals pe Le Gris, fie confundându-l cu altcineva, fie acționând la ordinele soțului ei răzbunător. Gânditorii iluminiști Diderot și Voltaire au favorizat cauza lui Le Gris, spunând că „procesul a fost barbar și nedrept prin luptă” ca exemplu al „presupusei ignoranțe și cruzimi din Evul Mediu”, scrie Jager. Până la urmă, într-o vreme în care bărbatul era la putere, adevărul era, evident, întotdeauna la el.

Ca referință, majoritatea victimelor violurilor medievale nu aveau mijloacele necesare pentru a cere dreptate. Potrivit istoricului Kathryn Gravdal, un registru al infracțiunilor înregistrate în patru cătune franceze între 1314 și 1399 enumeră doar 12 cazuri de viol sau tentative de viol: „doar fecioare sau victime de viol de înalt statut” – ca Marguerite – „au avut, de fapt, cazul în instanță”.

Legea medievală trata violul ca pe un act oribil, la fel ca pe alte infracțiuni capitale. Dar concepțiile despre viol au variat foarte mult, unii comentatori susținând că femeile se bucurau să fie luate cu forța, iar alții spuneau despre victime că acuzau în mod fals bărbații pentru a-i păcăli spre căsătorie: violatorii scăpau uneori de pedeapsă dacă se căsătoreau cu victimele. De asemenea, credința dominantă era că femeile trebuiau să se bucure de sex pentru a concepe copii. Marguerite, care s-a trezit însărcinată la scurt timp după atac, a lăsat în mare măsură să se creadă că s-a bucurat de actul sexual.

În Franța medievală, femeile trăiau într-un stat patriarhal și profund misogin. De aceea, Marguerite este un exemplu pentru femeile care au vrut să înfrunte sistemul și să își facă auzite vocile puternice și clare. Legea franceză prevedea că nobilii care își duceau cauza la rege ar putea provoca acuzatul la un duel judiciar sau la proces prin luptă. Cunoscute sub numele de „judecata lui Dumnezeu”, aceste încercări au fost considerate a avea un rezultat ordonat divin, învinsul dovedindu-și vinovăția prin însuși actul înfrângerii. Cam asta era modalitatea prin care femeile își puteau face dreptate la acea vreme. Dreptatea divină.

Istoricii susțin că acest caz al Margueritei exemplifică complexitatea societății medievale, care este adesea pictată în linii largi, reductive. „Oamenii tind să creadă că Evul Mediu era mai puțin sofisticat decât era de fapt, dar există această tradiție juridică uriașă, fascinantă, care este originea practic a întregii tradiții juridice occidentale”.

Evul Mediu sau această societate oribilă, misogină, patriarhală și opresivă, în care femeile n-aveau nicio șansă la o viață demnă. Noi, acum, avem legi și #metoo. Femeile de atunci aveau judecata divină și un foc în care să ardă.

Ultimul Duel e acum în cinematografele din toată țara. Recomand vizionarea la VIP, ca să te afunzi în poveste precum te cufunzi în fotoliile acelea confortabile.