Răzbunarea românilor: ce a apărut pe Google Maps după împușcarea ursului Arthur

Împușcarea ursului Arthur a fost subiectul momentului în ultimele două zile. Mai mulți români au folosit Google Maps ca să se răzbune.

Locația de pe Google Maps a Castelului din Riegersburg, care aparține prințului responsabil de vânarea ursului Arthur, a fost luată cu asalt de utilizatorii români, revoltați de gestul acestuia.

Oamenii comentează în masă scriind ”Arthur, România”, și acordă calificative minime castelului. De asemenea, la secțiunea de întrebări cu privire la un eventual sejur la castel, oamenii întreabă, ironic și retoric, ”Is the bear hunting included?” (Vânătoarea de urs este inclusă?).

Un alt utilizator a spus „The castle is beautiful, unfortunately at least one of the owners is in the bad habit of shooting bears for trophy (see the Arthur case, Romania, one of the biggest bears in Europe, put down by the price)”. În română, mesajul sună astfel: „Castelul este frumos, dar, din nefericire, unul dintre proprietari are prostul obicei de-a vâna urși drept trofeu (vezi cazul Arthur, România, unul dintre cei mai mari urși din Europa […])”.

Castelul Riegersburg este o așezare medievală, situată pe un vulcan latent, la o înălțime de 450 de metri, deasupra orașului Riegersburg din regiunea austriacă Stiria.

Ursul Arthur, posibil cel mai mare din România

Ursul Arthur a ajuns să fie cunoscut de-o țară întreagă, și posibil oameni din alte țări, odată cu uciderea acestuia. Gabriel Păun, președintele Agent Green, a spus că Arthur avea vârsta de 17 ani și a fost cel mai mare urs observat în România și probabil cel mai mare care trăia în Uniunea Europeană.