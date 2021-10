Racheta românească, îngropată de birocrație: de nu ajunge EcoRocket mai aproape de stele

În urmă cu câteva luni, aveam primele detalii despre racheta românească EcoRocket. Urmă să fie lansată din Marea Neagră, dar, în mod regretabil, lansarea este victima birocrației românești, iar pronosticurile nu sunt optimiste.

În prima fază, se credea că Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau AACR are dreptul să dea avizul de lansare pentru EcoRocket. Între timp, AACR și-a declinat competența pe această subiect și-a pasat ”pisca moartă” la altă autoritate. Din păcate, situația fiind o premieră, nici Romatsa, agenția care dirijează traficul aerian în spațiul Românesc, a refuzat să rezerve spațiul aerian necesar din Marea Neagră.

Situația este una fără precedent, iar românii nu se descurcă foarte bine în astfel de contexte.

EcoRocket ar putea rămâne un vis: cum s-a ajuns aici

Realizată de Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică (ARCA), racheta de producție românească întâmpină dificultăți majore birocratice pentru a ajunge în spațiu. O parte din problemă pleacă de la faptul că ARCA este o organizație privată specializată pe industria aerospațială. Dacă ar fi fost vorba de un proiect al unei instituții de stat, probabil că ar fi durat de 5 ori mai mult, ar fi costat de 10 ori în plus, dar aceste piedici nu ar mai fi existat.

În teorie, lansarea era programată pentru luna august a acestui an. Am scris despre asta aici și, tot atunci, am detaliat că scopul inițiativei era de a lansa un satelit pe orbită, la o altitudine de aproximativ 240 de kilometri. Ulterior, termenele au fost amânate de mai multe ori. S-a vehiculat 27 septembrie, iar după aceea, 12 octombrie.

ARCA a subliniat că toate procedurile necesare cu Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Apărării, Statul Major al Forțelor Aeriene, Statul Major al Forțelor Navale, ICAO (Organizația Internațională pentru Aviație Civilă – n.r.), ambasadele țărilor riverane Mării Negre și ROMATSA au fost parcurse, conform datelor obținute de Libertatea.

„O să vedem ce putem face. Mă concentrez pe ce avem de executat. Nu mă las afectat emoțional, dar o îngrijorare există. Datoria mea e să rezolv problema”, a explicat Dumitru Popescu, fondatorul ARCA, despre blocajul instituțional.