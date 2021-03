Provocările uimitoare prin care ar trece primul om care va trăi 1 milion de ani

Recent, oamenii de știință au descoperit bacterii care au fost îngropate sub fundul oceanului de mai bine de o sută de milioane de ani și care erau încă în viață. Pe acest fond, ce s-ar schimba dacă am putea trăi chiar și doar un milion de ani?

Generațiile trecute spuneau că, deși nu putem amâna moartea naturală, putem controla modul în care trăim. De asemenea, ei credeau că „nu există nimic nou sub soare”. Ambele afirmații sunt inexacte din perspectiva noastră actuală. Odată cu progresele în domeniul științei și tehnologiei, ne putem imagina un viitor post-COVID-19 atunci când majoritatea bolilor sunt vindecate și durata noastră de viață va crește substanțial.

Dacă se întâmplă acest lucru, cum s-ar schimba obiectivele noastre și cum ne-ar modela acest lucru viața? Având în vedere luxul de a ne face planuri pe termen mai lung, am putea îndeplini sarcini mai ambițioase. Am putea decide să ne preocupăm mai mult de mediul nostru planetar și de cooperarea interpersonală, deoarece poluarea sau ostilitățile prezintă pericole pe termen lung.

Pe scurt, o experiență de viață extinsă ne-ar putea face mai înțelepți. Și, deocamdată, se discută despre primul om care va trăi un mileniu.

Dar chiar și cu strategii pe termen lung, supraviețuirea nu este nicidecum garantată. De exemplu, corelația cunoscută dintre dimensiunea creierului și greutatea corporală nu a făcut dinozaurii suficient de inteligenți pentru a devia asteroidul care i-a ucis. Accidentele sunt inevitabile, iar centrele de tratament vor fi continuu ocupate cu repararea daunelor nonfatale din cauza accidentelor de rutină.

Duratele de viață extinse ar aduce oportunități importante, dar și riscuri semnificative

Creșterea perioadei noastre de fertilitate proporțional cu durata noastră de viață va aduce riscul suprapopulării Pământului. Odată cu rata actuală a natalității pe persoană, numărul persoanelor în vârstă de milioane de ani ar putea crește până la nivelul de nesuportat de o sută de miliarde. Moderarea ar necesita o politică publică care să limiteze natalitatea la nivelul dorit.

Alternativ, am putea lansa oamenii în spațiu pentru a echilibra rata natalității și pentru a menține o populație terestră adecvată pentru aprovizionarea disponibilă cu hrană și energie.

Vestea bună este că pe parcursul unei vieți, până la un milion de ani, călătoriile spațiale ne pot duce la descoperiri spațiale importante. Ar dura doar 100.000 de ani pentru a ajunge la planeta locuibilă din jurul Proxima Centauri cu un vehicul spațial care călătorește cu viteza navei spațiale NASA New Horizons.

Desigur, nava spațială va trebui să ofere un ecosistem durabil și condiții de viață confortabile pe parcursul acestei călătorii lungi. Și pasagerii vor trebui să mențină o mentalitate stabilă pentru obiectivul călătoriei lor și să nu-și piardă credința, ca un pescar care, după o lungă perioadă fără a prinde niciun pește, se întreabă dacă „scopul real al pescuitului este prinderea peștilor”.

Dar peste un milion de ani, cea mai apropiată stea de noi nu va fi Proxima Centauri și, așadar, am putea avea în vedere alte ținte. De fapt, cerul nopții se va schimba pe măsură ce noile stele intră și ies din vecinătatea Soarelui. În această perioadă, Calea Lactee va avea zeci de mii de supernove strălucitoare și alte tranzitorii care se vor aprinde în întuneric, ca niște artificii cosmice. Cel mai apropiat dintre aceste evenimente ar putea reprezenta o amenințare pentru biosfera Pământului.

Tu ce ai face cu un milion de ani de existență?

Întrucât tehnologiile noastre actuale avansează exponențial pe o perioadă de timp de câțiva ani, viitorul nostru habitat pe Pământ va arăta complet diferit la un milion de ani de acum. Cum arată o civilizație tehnologică matură după atât de mult timp? Poate supraviețui forțelor distructive pe care tehnologiile sale le dezlănțuie?

O modalitate de a afla este de a căuta tehnosemnături ale civilizațiilor extraterestre, moarte sau vii. Inevitabil, toate formele de viață dispar în cele din urmă. Universul se răcește pe măsură ce se extinde și toate stelele vor muri peste zece trilioane de ani de acum înainte. În viitorul îndepărtat, totul va îngheța. Nu va mai rămâne efectiv energie care să susțină viața.

Totuși, viitorul pe termen mai apropiat nu trebuie să fie atât de sumbru. Beneficiul imediat al prelungirii vieții este menținerea în viață a celor dragi mai mult timp. Punctul final este inevitabil, dar așa cum a remarcat filosoful grec Epicur în Scrisoarea către Menoeceu, nu trebuie să ne temem de moarte, pentru că nu o întâlnim niciodată, întrucât „când suntem, moartea nu a venit și, când a venit moartea, nu suntem”.

Scara de timp a unui milion de ani este o alegere arbitrară, comparabilă cu întreaga perioadă care a trecut de când speciile noastre ancestrale de Homo erectus au apărut în Africa. Este convenabil mai scurt decât vârstele universului, ale soarelui sau ale Pământului.

În principiu, ne-am putea imagina o viață care durează un milion de ani, timp în care stelele se aprind și se sting pe cer, la fel ca becurile din bucătărie. Pe fondul acestei perspective pe termen lung, preocupările noastre actuale cu privire la lume ar părea la fel de naive precum primul gând din capul unui nou-născut.