Bacteriile care au supraviețuit 100 de milioane de ani ne pot învăța cum trecem de Apocalipsă

După ce oamenii de știință le-au oferit o mică “gustare”, unele bacterii vechi de peste 100 de milioane de ani au revenit la viață, după un “somn” extrem de lung.

Cercetătorii de la Agency for Marine-Earth Science and Technology, din Japonia, au săpat bucăți de pământ, la 70 de metri sub fundul oceanului. Apoi, ei au injectat solul ​​cu zahăr și amoniac și, spre surprinderea lor, au observat coloniile de bacterii care au început să mănânce.

Este o descoperire bizară și una care sugerează că organismele pot supraviețui unor medii mai neprimitoare decât au crezut oamenii de știință. Cel mai șocant – chiar mai șocant decât bacteriile antice care au supraviețuit mult timp – este că bacteriile găsite în pământ erau, în mare parte, aerobe.

Cum au putut să supraviețuiască bacteriile

Potrivit studiului, care a fost publicat în revista Nature Communications, bacteriile aveau nevoie de oxigen pentru a trăi. Fără acesta, creșterea bacteriană s-a oprit rapid. Dar oxigenul nu se găsește pe fundul oceanului, în special la 70 de metri sub acesta.

Este posibil, din punct de vedere tehnic, ca bacteriile mai tinere să se fi scufundat în pământ, dar oamenii de știință cred că era prea dens pentru a permite acest lucru.

„Ceea ce am descoperit a fost că viața se întinde până la subsolul stâncos subteran. Ceea ce arată lucrarea […] este că aceste organisme nu sunt numai vii în forma cea mai profundă de sediment, dar sunt capabile să crească și să se divizeze.”

Steven D’Hondt, oceanograful Universității din Rhode Island și coautorul studiului

Dacă cercetătorii au dreptate cu privire la ceea ce au descoperit, este o dovadă că viața nu este nimic altceva decât persistență. Încetinind ritmul de a trăi în mijloace extrem de limitate, este posibil ca aceste comunități bacteriene să fi supraviețuit o perioadă de timp pur și simplu incredibilă.