Prima brățară lansată de Fitbit după ce a trecut la Google: cum arată și cât costă

Fitbit a venit cu prima brățară inteligentă lansată după momentul în care compania a devenit parte din Google.

Fitbit lansează o nouă brățară inteligentă – denumită Fitbit Luxe. E vorba de un dispozitiv inteligent care oferă acces la informații vitale despre starea de sănătat, inclusiv despre nivelul stresului.

Tracker-ul te ajută să identifici rapid și ușor modificări ale stării de sănătate a organismului, precum creșterea nivelului de stres, oboseală accentuată sau alți indicatori ce pot semnala anumite semne de boală. La achiziționarea modelului Luxe se oferă și accesul gratuit la serviciul Fitbit Premium pentru o perioadă de 6 luni.

Modelul Luxe se laudă cu un ecran touchscreen și o baterie cu autonomie de până la cinci zile. Scorul pentru management-ul stresului (Stress Management Score) este acum disponibil pe modelul Luxe și pe toate dispozitivele Fitbit care monitorizează ritmul cardiac. Acesta poate oferi evaluări zilnice privind capacitatea corpului de a face față la stres, analizând nivelul de activitate fizică, somnul și bătăile inimii.

Luxe este disponibilă pentru pre-comandă la prețul de 149 de dolari , cu livrare în întreaga lume începând din această primăvară.

“Pe parcursul ultimului an am fost puși în situația de a ne gândi diferit la ce înseamnă cu adevărat starea de sănătate și de bine a organismului. Am început să monitorizăm posibilele simptome ale COVID-19 și să vedem ce înseamnă stresul și anxietatea în lumea de astăzi. Chiar dacă putem spune că vedem schimbări în bine, tot trebuie menționat că nu a fost niciodată mai important decât acum să ne gestionam în mod holistic sănătatea”, a declarat James Park, VP, GM și co-fondator Fitbit.