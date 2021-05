Prețurile la gaz explodează de la 1 iulie: ce trebuie să faci ca să scapi de dezastrul financiar, ai avut un an la dispoziție

Liberalizarea pieței pentru gaz sau curent continuă să fie o himeră pentru cea mai mare parte a românilor, iar acest lucru se reflectă în facturile la utilități. De la 1 iulie, majoritatea oamenilor din România vor plăti cu 25% mai mult la gaz.

Engie este cel mai mare furnizor de gaze pentru populația din România. De ceva timp, a început să trimită clienților înștiințări cu noile oferte la gaz, în condițiile în care vechile contracte expiră la jumătatea acestui an. Pentru cine nu schimbă contractul sau furnizorul, prețul gazelor crește cu 25%, de la 1 iulie. Această realitate aparent inevitabilă poate fi evitată dacă optezi pentru un alt contract sau schimbi furnizorul.

Ai avut un an la dispoziție să faci asta. La data de 1 iulie 2020, piața gazelor naturale pentru utilizatorii casnici a fost liberalizată. Asta se traduce prin faptul că prețurile reglementate de stat au dispărut. Pe de altă parte, oamenii au avut posibilitatea să aleagă un alt furnizor de gaze, o ofertă concurențială a furnizorului lor actual sau să nu facă nimic. Cei mai mulți au optat pentru ultima variantă și au ajuns să primească în continuare gaze de la vechiul lor furnizor la prețul din oferta sa standard, care a înlocuit vechiul preț reglementat de autorități.

Ca să-ți dai seama de gravitatea problemei, doar 28% dintre clienții casnici de gaze au semnat un contract concurențial cu furnizorul de gaze, fie cel actual, fie unul nou, potrivit unor date comunicate de ANRE în luna martie a acestui an. Asta înseamnă că majoritatea primesc gaz de la vechiul furnizor pe care l-au avut înaintea liberalizării, la prețul stabilit acum un an. Contractul cu acel preț expiră însă după un an, iar termenul este de 30 iunie 2020. Până la acea dată, oamenii trebuie să semneze un nou contract cu același furnizor sau cu altul.