Premieră mondială: concert de realitate virtuală, în România

Ultimul an ne-a învățat să mutăm aproape tot în virtual. Până și concerte am vizionat de acasă. Acum, în România va avea loc o premieră: primul concert de realitate virtuală din lume.

Trupa INEFFABLE, formată din patru tineri artişti din Miercurea Ciuc, îşi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit iniţiatorilor, o premieră la nivel mondial.

Filmările pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe, una dintre primele şi puţinele instituţii de cultură din ţara noastră care au realizat şi prezentat spectacole în realitatea virtuală.

Managerul trupei, Bodo Istvan, a declarat că lansarea celui de-al doilea album al formaţiei, care cântă jazz fusion, este o „primă ocazie la nivel mondial de a susţine un concert de prezentare de disc în VR360”.

„Despre acest al doilea album, aş spune că s-a născut în contextul COVID, adică orchestra a lucrat preponderent online, ceea a însemnat un proces mult mai complicat şi mai complex. Inclusiv partea de înregistrare în studio s-a întâmplat pe bucăţi, iar masteringul a fost făcut în Statele Unite, unde avem o colaborare mai veche şi foarte reuşită. Pentru că nu am avut cum să facem o lansare a albumului printr-un concert live, ne-am tot gândit care ar fi o altă metodă alternativă inovatoare care să pună în valoare acest album şi această lansare şi atunci am luat legătura cu cei de la Popas Productions, pentru că am auzit despre experienţa lor în teatrul VR şi ce au făcut pe partea de teatru în realitatea virtuală. Aşa am ajuns la această metodă de a încerca şi de a testa pentru prima oară împreună o variantă de lansare de disc în VR 360”, a declarat managerul trupei, Bodo Istvan, în cadrul unei conferinţe de presă, citat de Agerpres.