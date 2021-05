VIDEO Cât de utilă e campania „Ce conține vaccinul?” și ce ar trebui să înțelegi: mesajul lui Florin Cîțu

Șeful Guvernului e primul oficial care bifează un mesaj în cadrul campaniei „Ce conține vaccinul?”. Iată la ce să te aștepți de la Guvern în perioada următoare.

Pe final de mai, Guvernul caută să accelereze campania de vaccinare și încearcă, pe toate căile posibile, să-i convingă pe oameni să se vaccineze. Premierul Florin Cîțu e primul oficial care a venit cu un mesaj în cadrul campaniei, dar vor urma și alții.

Campania a fost gândită pentru a-i face pe oameni să se prezinte la imunizare, mai ales că procedurile nu mai sunt deloc complicate. Practic, te poți vaccina oriunde și-n multe locații nici măcar nu mai e nevoie de programare. Mai ai la dispoziție, de asemenea, și maratoanele de vaccinare.

Iată la ce să te aștepți în perioada următoare de la campania „Ce conține vaccinul?”.

Campania a fost lansată chiar de șeful Guvernului, care a venit cu un mesaj personalizat. Per total, campania de informare pentru vaccinare va conține 11 spoturi ce vor fi difuzate în mass-media într-o campanie de informare publică, fără bani de la Guvern.

Premierul a precizat că fiecare român ar trebui să se gândească de ce îi este dor și a subliniat că întoarcerea la normalitate se poate face doar prin vaccinare.

„Această campanie are o temă pe care am promovat-o și până acum: împreună învingem pandemia. Astăzi introducem un element nou – întrebarea Ce conține vaccinul? Nu e o întrebare directă despre elemente chimice, ingrediente, ci mai mult despre ceea ce înseamnă pentru noi vaccinul și cum ne ajută să revenim la normalitate. Încercăm să aflăm de la dumneavoastră de ce vă este dor, ce vă lipsește. Revenirea la viața dinainte de pandemie este obiectivul tuturor românilor și atunci trebuie să ne vaccinăm, mai simplu de atât nu se poate. Am încredere că putem și vom învinge doar împreună”, a afirmat Florin Cîțu.