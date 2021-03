Tehnologia prin care cei decedați sunt ”readuși” la viață: de ce poate fi considerat un proiect ușor înfricoșător

Dacă descoperi cumva prin casa bunicilor poze vechi, alb-negru, e posibil ca-n ele să se regăsească persoane care nu mai sunt în viață. Un serviciu bazat pe inteligență artificială își propune să păstreze vii acele amintiri într-un mod inedit, un mix între nostalgie și un sentiment de înfricoșare.

Inteligența artificială e capabilă de lucruri uimitoare și a început, în ultimii ani, să fie parte din orice sistem care-și dorește să țină pasul cu vremurile. În acest context, un serviciu denumit Deep Nostalgia a decis să se folosească de noile tehnologii pentru a-i păstra vii pe cei pe care-i mai vezi doar în poze.

E un sistem care are, însă, și o latură destul de înfricoșătoare.

În fapt, proiectul Deep Nostalgia poate fi privit și din perspectiva unui sistem de tip deep-fake. Pozele vechi sunt animate cu ajutorul inteligenței artificiale și astfel pare că cei fotografiați prind viață. E o animație de tip gif, dacă vrei.

“It makes me so happy to see him smile again!” Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0

oh my! @MyHeritage has created such an extraordinary photo animation tool. Here is my grandmother! I have clients waiting for work today, how can I tear myself away from this and from #RootsTechConnect pic.twitter.com/op6cMjcXXH

— Nicole Lascelle (@pedigreetales) February 25, 2021