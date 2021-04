Povestea doctorului care a salvat mii de bebeluși născuți prematur. „Doctorul incubatorului” a introdus acest dispozitiv salvator de vieți

Pe vremuri, când s-a inventat incubatorul, unii bebeluși născuți prematur, din incubatoare, serveau ca o atracție principală pentru turiștii curioși.

Exista atunci un doctor care a înființat o “expoziție” de bebeluși în Coney Island. Iar acest spectacol a salvat mii de vieți.

O carte, „The Strange Case of Dr. Couney: How a Mysterious European Showman Saved Thousands of American Babies”, de Dawn Raffel, spune povestea lui Martin Couney, un autointitulat „doctor” – acreditările sale s-au dovedit a fi inexistente – care a salvat mii de copii și a introdus incubatoarele în lumea modernă.

Nu pare să fi avut acreditări medicale și, deși pretindea adesea că este protejat al renumitului doctor francez Pierre-Constant Budin, care a popularizat incubatoarele din Europa, nu există dovezi pentru această afirmație.

Ceea ce este adevărat este că, indiferent de motivul său, el a petrecut 40 de ani ca singura speranță medicală pentru părinții copiilor născuți prea devreme în New York și nu numai. Autoarea cărții estimează că a salvat între 6.500 și 7.000 de vieți.

Acești bebeluși născuți prematur au avut o șansă la viață datorită acestui doctor

Incubatoarele au fost inventate în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea, reprezentând evoluția inovațiilor din Rusia, Germania și Franța. Dr. Martin Couney a susținut că, în 1896, Budin, un adevărat pionier în domeniu, l-a trimis să expună incubatoare la Marea Expoziție Industrială din Berlin.

Nu se cunoaște adevărul despre locul în care Couney a întâlnit prima dată aceste mașinării și motivația sa pentru a le face marea cauză a vieții sale. „Expoziția de la Berlin a avut un impact puternic”, spune Raffel. „A fost scris în ziare peste tot, inclusiv în Statele Unite, iar oamenii au început să devină interesați de asta”.

Astfel, expoziția de incubatoare a avut loc în acea zonă în următorii 40 de ani. Vizitatorii au fost taxați pentru a vedea bebelușii, iar banii au fost investiți în acest sens.

Un reporter al ziarului Brooklyn Eagle, într-un articol cu titlul „Cel mai ciudat loc de pe Pământ unde toți bebelușii sunt hrăniți și îngrijiți”, a scris că ideea „atragerea mulțimii trecătoare într-un spectacol atât de neobișnuit, ca să nu spun sacru, pare unul îndoielnic, aproape respingător”. Dar la urma urmei, impresia autorului devenise pozitivă, lăudând îngrijirea pe care o primeau copiii.

„Expoziția de bebeluși” a strâns bani pentru a le salva viețile

Couney a angajat oameni care să stea în afara expoziției și să atragă clienți, țipând sloganuri precum „Nu uitați să vedeți bebelușii!”. Couney însuși s-a transformat într-un spectacol, vorbind despre acest eveniment în fața presei.

Dar, dincolo de tot spectacolul său bizar, Couney se ocupa de salvarea vieții bebelușilor și a luat-o în serios. Când soseau copii abia născuți, înainte de termen, lăsați de părinți panicați care știau că Couney îi poate ajuta acolo unde spitalele nu pot, au fost imediat pregătiți și apoi „așezați într-un incubator ținut la aproximativ 96 de grade, în funcție de pacient”. La fiecare două ore, cei care puteau fi alăptați erau transportați la etaj cu un mic lift și hrăniți la sân de asistente medicale care locuiau în clădire.

Astfel, continuarea activității de spectacol a fost esențială pentru menținerea în viață a operațiunii. În timp ce Couney, din păcate, nu a putut salva chiar fiecare copil, Raffel scrie că „majoritatea pacienților au plecat sănătoși acasă în câteva luni”. Nu este verificat, deoarece Couney nu a publicat nimic sau nu a lăsat nicio evidență a muncii sale, dar a susținut o rată de supraviețuire de 85%.

În timp, Couney a oferit dovezi autentice ale succesului său. A ținut reuniuni, invitând copiii care au fost salvați în incubatoarele sale. În 1909, la Chicago, a susținut chiar și un concurs „cel mai reușit copil”. Câștigătorul, un copil de trei ani pe nume Burton, care a fost considerat „cel mai sănătos, cel mai frumos și cel mai bine dezvoltat”, a primit un premiu.

Adulții, odată ținuți în incubatoarele sale, i-au mulțumit peste ani de zile

Uneori, succesele sale îl urmăreau pe parcursul vieții sale. La Târgul Mondial din 1939, a fost abordat de o femeie de 19 ani care i-a spus că este unul dintre bebelușii pe care i-a salvat. Se numea Lucille Conlin. Era fiica supraviețuitoare a lui Marion și Woolsey Conlin. Aceasta a devenit asistentă medicală.

De-a lungul deceniilor sale de salvare a acestor bebeluși, Couney a înțeles că există opțiuni mai bune. A încercat să-și vândă sau chiar să-și doneze incubatoarele la mai multe spitale, dar acestea nu le-au dorit. El a oferit chiar toate incubatoarele sale orașului New York în 1940, dar a fost respins.

„Medicii nu au avut resurse sau personal instruit pentru a utiliza incubatoarele în mod corespunzător”, explică autoarea cărții. „Un incubator este un proces intensiv. Trebuia să ai asistenți special pregătiți. A fost prea multă muncă pentru ei”.

Couney a murit în 1950, la vârsta de 80 de ani. Faptul că și-a închis expoziția cu doar șapte ani înainte de deces este o dovadă atât a dedicării sale pentru a ajuta copiii, cât și a eșecului instituției medicale de a-și asuma sarcina crucială de a le salva viețile bebelușilor născuți prematur.