Persoanele vaccinate nu mai transmit virusul. Ce consecințe va avea această descoperire

Campania de vaccinare este în plină desfășurare pe tot globul. În țara noastră, persoanele vaccinate sunt în număr de peste două milioane, unii doar cu prima doză, alții, cu ambele, iar până la sfârșitul lunii august ne așteptăm să atingem pragul de zece milioane de români vaccinați, conform autorităților.

Persoanele care au primit ambele doze de vaccin împotriva coronavirusului nu transmit aproape niciodată virusul, arată noi studii făcute în SUA. Rochelle Walensky, directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, a afirmat că ultimele date arată că cei inoculați nu se îmbolnăvesc și nici nu poartă virusul SARS-CoV-2.

CDC a concluzionat, pe baza acestor rezultate, că vaccinurile împotriva Covid-19, Pfizer și Moderna, sunt aproximativ 90% eficiente în prevenirea infecțiilor cu COVID-19, ceea ce înseamnă ca persoanele vaccinate sunt protejate și îi protejează, la rândul lor, pe cei din jur, conform Bussines Insider.

CDC Director Dr. Rochelle Walensky: “Our data from the CDC today suggest that vaccinated people do not carry the virus.” pic.twitter.com/9W1SHecSEm

— The Recount (@therecount) March 30, 2021