Pădurile, mai importante decât crezi pentru autostrăzile din România: proiectul ambițios al autorităților

Autostrăzile din România vor avea perdele forestiere. Iată în ce constă proiectul autorităților.

Romsilva a început procedurile de expropriere a imobilelor proprietate privată de pe loturile de teren pe care vor fi înființate perdele forestiere de protecție a Autostrăzii Soarelui A2. Întregul proiect se cifrează la peste 6,6 milioane de lei, potrivit Economica.net.

Aceasta este urmarea unei decizii din decembrie 2020. Romsilva va emite la începutul lunii septembrie deciziile de expropriere prin care terenurile pe care se vor înființa perdelele forestiere vor trece în proprietatea statului și în administrarea Romsilva.

Este vorba despre 11 loturi de teren cu suprafețe între aproximativ cinci sute de metri pătrați și peste nouă mii de metri pătrați, amplasate pe raza localităților Borcea, Fetești și Stelnica, potrivit deciziei amintite. Suma totală ce urmează a fi acordată proprietarilor este de 351.500 de lei.

Odată cu această hotărâre, Guvernul a aprobat o altă Decizie privind exproprierea imobilelor proprietate private, de pe raza localităţilor Ianca şi Traian din judeţul Brăila. În total, în urma aprobării celor două Hotărâri, vor fi împădurite peste 57 de hectare de pădure. Pentru plantarea perdelelor forestiere de protecţie pe Autostrada A2, în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, şi pe DN 2B, în judeţul Brăila, se vor aloca peste 6,6 milioane de lei.

„România are nevoie de aceste perdele pe autostrăzi şi drumuri naţionale pe o lungime totală de 1.750 de kilometri, adică circa 5.250 de hectare. În prezent, avem documentaţie tehnică pentru șapte sute de hectare din necesarul de perdele de protecţie. Este un proiect mare, care trebuie continuat an de an. Perdelele sunt garanţia protecţiei drumurilor şi siguranţei traficului, în mod special în vârfurile sezonului de iarnă, dar şi pe timpul verii, atunci când acţionează împotriva fenomenului de deşertificare, precum şi ca bariere în calea prafului transportat de vânt”, menționa atunci Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, citat de Economica.net.