OPPO lansează noile Reno6 Pro și Reno6 în România, primele smartphone-uri cu 3 ani garanție

OPPO, lider global în tehnologie, lansează în România Reno6 Pro 5G și Reno6 5G, primele smartphone-uri care vin cu garanție standard de trei ani.

OPPO Reno6 Pro este disponibil la precomandă în perioada 9 -23 septembrie împreună cu OPPO Watch de 46 mm cadou.

„Reno6 Pro vine în premieră pe piața din România cu garanție standard de trei ani, fără ca utilizatorul să fie nevoit să înregistreze codul produsului sau să facă un extra efort. Tot în premieră, Reno6 Pro este un produs care susține creativitatea prin funcțiile pe care le are și iese în evidență prin designul OPPO Glow”, a declarat Ciprian Mirea, Head of Trade and Product Marketing.