Omul care a inventat roboții, dar nu așa cum îi știi acum, a gândit două categorii: rebeli și sclavi

Conform unui articol ce frizează utopia, John Jordan, propune o idee care poate să-ți dea fiori: contrastul dintre roboți ca sclavi mecanici și potențial rebeli distrugători. Tot scriitorul oferă paralelă interesantă dintre istorie și prezent. Și, desigur, viitor.

John Jordan este analist tehnologic și profesor la Supply Chain and Information Systems in Smeal College of Business de la Universitatea Penn State. Este autorul cărților “Robots” și “3D Printing”, ambele din seria MIT Press Essential Knowledge.

Până când piesa sa „R.U.R.” (care înseamnă „Rossum’s Universal Robots”) a avut premiera la Praga în 1921, Karel Čapek a fost un cunoscut intelectual ceh. La fel ca mulți dintre colegii săi, a fost îngrozit de masacrul forțat de armele mecanice și chimice care au marcat Primul Război Mondial.

Roboții – ajutoarele noastre sau sfârșitul nostru?

De asemenea, era profund sceptic cu privire la noțiunile utopice de știință și tehnologie. „Produsul creierului uman a scăpat din controlul mâinilor umane”, a declarat Čapek pentru London Saturday Review după premiera piesei. „Aceasta este comedia științei”.

Vechiul inventator, domnul Rossum (al cărui nume tradus în engleză înseamnă „domnul intelectual” sau „domnul creier”), este un reprezentant tipic al materialismului științific din secolul trecut – al XIX-lea. Dorința sa de a crea un om artificial – în sens chimic și biologic, nu mecanic – este inspirată de o dorință prostească de a dovedi că Dumnezeu este inutil și absurd. Tânărul Rossum este omul de știință modern, neliniștit de ideile metafizice. Experimentul științific este pentru el drumul către producția industrială. El nu este preocupat să demonstreze, ci să producă.

Astfel, „R.U.R.”, care a dat naștere robotului, a fost o critică a mecanizării și a modurilor în care poate dezumaniza oamenii. Cuvântul în sine derivă din cuvântul ceh „robota” sau munca forțată, așa cum se făcea de către iobagi. Rădăcina sa lingvistică slavă, „rab”, înseamnă „sclav”. Cuvântul original pentru roboți definește mai precis androizii, prin aceea că nu erau nici metalici, nici mecanici.

Contrastul dintre roboți ca sclavi mecanici și potențial distrugători ai creatorilor lor

Contrastul dintre roboți ca sclavi mecanici și potențial distrugători răzvrătiți ai producătorilor lor umani este un ecou al lui Frankenstein al lui Mary Shelley și ajută la stabilirea tonului pentru caracterizările occidentale ulterioare ale roboților ca sclavi care se revoltă. Dualitatea răsună de-a lungul secolului al XX-lea: Terminator, HAL 9000, replicanții Blade Runner. Și oamenii se întreabă, încă, unde ar putea să ajungă prin îmbunătățirea lor.

Astfel, când mecanizarea depășește trăsăturile umane de bază, oamenii își pierd capacitatea de reproducere. Pe măsură ce roboții cresc în capacitate și conștientizare de sine, oamenii devin mai mult ca mașinăriile lor. Oamenii și roboții, în critica lui Čapek, sunt în esență unul și același lucru. Măsura valorii, productivitatea industrială, este câștigată de roboții care pot face munca „a doi bărbați și jumătate”.

Așadar, oamenii, în încercarea lor de a crea viață și de a se juca de-a Dumnezeu, plătesc uneori prețul pentru acest lucru. Desigur, roboții, tehnologia, toate aceste lucruri pe care omul le creează ne ajută în multe domenii. Dar este foarte fină linia care se trasează între eficiență și siguranță.