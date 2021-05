O pagină importantă din istoria internetului, vândută ca NFT: cât de important este clipul de la începutul YouTube

A fost odată cel mai vizionat clip de pe YouTube, în parte și datorită faptului că a fost unul dintre primele clipuri disponibile pe serviciul de streaming. Acum, Charlie Bit My Finger s-a vândut la NFT.

În timp ce NFT-urile continuă să fie o himeră totală pentru majoritatea internauților, unii continuă să se îmbogățească din aceste creații digitale comercializate ca non-fungible tokens. Cea mai recentă vânzare a vizat Charlie Bit My Finger, un clip clasic pe care s-ar putea să-l fi văzut de multe ori când te plictiseai pe YouTube. În cel mai rău caz, ți-a fost trimis de multe ori.

Charlie Bit My Finger a fost la un moment dat cel mai vizionat clip de pe YouTube. Din păcate, nu este exclus ca noul proprietar al clipului să decidă eliminarea lui de pe platformă. Ca referință, clipul s-a vândut sub forma unui NFT colecționarului 3F Music pentru 760.999 de dolari. Are doar 56 de secunde.

Licitația pentru acest NFT a fost organizată de Origin Protocol, iar oficialii companiei au spus că planul este ca videoul original să dispară de pe YouTube și să fie memorializat sub forma unui blockchain. La momentul redactării acestui material, clipul avea 883 de milioane de vizualizări, dar a fost delistat de pe serviciul de streaming și îl poți vedea doar cu ajutorul acestui link.

Indiferent dacă va mai fi sau nu pe YouTube, clipul reprezintă o parte mult prea importantă din istoria internetului ca să mai poată fi șters cu adevărat. 3F Music care mai deține, printre altele, NFT-uri pentru meme precum Disaster Girl sau Overly Attached Girlfriend, odată cu achiziția clipului Charlie Bit My Finger, a câștigat și dreptul de a realiza o recreere a acelui moment cu cei doi frați la ora actuală. Ca referință, cei doi frați, Harry și Charlie Davies-Carr au acum 15, respectiv 17 ani.