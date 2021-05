Restricțiile legate de pandemie se schimbă de la o zi la alta în diverse colțuri ale lumii, dar și ale țării. În acest context, Google vrea să-ți facă viața mai ușoară și să te țină la curent cu modificările de la următoarea ta destinație.

În ultimul an, Google a făcut o treabă foarte bună în a-și adapta serviciile la pandemie. Probabil că acesta este și motivul pentru care încasările companiei au explodat și continuă să crească. Singura problemă este că nu toate funcțiile noi ajung simultan în fiecare colț al planetei.

Conform statisticilor agregate de Google, interesul pentru călătorii începe să-și revină la nivel global, odată cu propagarea vaccinurilor în diverse colțuri ale lumii. Chiar și așa, planificarea călătoriilor este una dificilă, pentru că nu știi niciodată dacă o țară sau un teritoriu intră în carantină.

Pentru a te ajuta să nu-ți strici vacanța sau următoarea deplasare de business, Google a introdus posibilitatea activării unor notificări prin email, în cazul în care se schimbă recomandările sau restricțiile dintr-o zonă sau alta.

Data viitoare când vei căuta informații despre un zbor sau un hotel pe mobil, vei avea posibiliatea să bifezi ”Receive an email if this guidance changes” (Primește un email când se schimbă recomandările). Dacă nu o vezi deja, trebuie să te asiguri că ești autentificat în aplicație cu numele de utilizator și platforma de Google.

Informațiile din emailul respectiv, pe lângă faptul că vor fi de actualitate, se vor referi la o anumită țară sau, în teritorii precum Statele Unite ale Americii, la o anumită regiune. În acest fel, vei știi imediat dacă un teritoriu intră în carantină, dacă ești nevoit tu să stai în carantină la sosire sau dacă au apărut numeroase alte măsuri la care se gândesc autoritățile din anumite locuri din lume. Date actualizate vor fi incluse și în modulul dedicat Covid-19 din Google Maps.