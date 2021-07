Noul trailer Shang-Chi de la Marvel are niște surprize pentru tine

Este un moment care s-a întâmplat atât de repede că probabil l-ai ratat – și chiar dacă nu ai făcut-o, poate că nu ai crezut că e adevărat. Iată ce se va întâmpla, în curând, în universul Marvel.

În cel mai recent trailer al studiourilor Marvel pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, personajul principal participă la un meci într-o cușcă, cu două creaturi. Scena e pe ecran timp de doar trei secunde, așa că poate ai ratat secvența.

„Unii fani au spus că acesta pare un personaj pe care nu l-au văzut de mulți ani numit Abomination, luptându-se cu un personaj care seamănă cu Wong”, a declarat președintele Marvel Studios Kevin Feige pentru Rotten Tomatoes. „Și pot spune că motivul pentru care pare așa se datorează faptului că Abomination luptă cu Wong”.

Abomination nu a mai fost văzut de la The Incredible Hulk din 2008, care l-a avut pe Edward Norton în rolul Bruce Banner. Deși face parte din Universul cinematografic Marvel și a fost menționat de câteva ori de atunci, filmul este în mare parte trecut cu vederea. Cu toate acestea, filmul respectiv l-a introdus pe William Hurt în rolul lui Thaddeus Ross, care a revenit în numeroase filme, și cu Tim Roth în rolul lui Emil Blonsky.

Rămâne de văzut cum va arăta Shang-Chi. Trailerul face să pară că acțiunea va fi chiar captivantă. Din fericire, nu va trebui să așteptăm prea mult pentru a-l vedea. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se lansează pe 3 septembrie.

Black Widow are un trailer nou: când va avea premiera filmul Marvel

Un nou trailer Black Widow o arată pe tânără Natasha mânuind o armă și protejând-o pe Yelena. Prima apariție a lui Scarlett Johansson în calitate de Natasha Romanoff a apărut în Iron Man 2.

După cea de-a treia întârziere datorată coronavirusului, șansele ca Black Widow să aibă premiera în cinematografe păreau mici, în timp ce fanii au cerut ca Marvel să lanseze filmul pe Disney +.

Acum, lansarea extrem de așteptată este la mai puțin de două săptămâni distanță, deoarece Black Widow debutează în cinematografe pe 9 iulie. Un prequel stabilit între evenimentele din Captain America: Civil War și Avengers: Infinity War, filmul o prezintă pe Natasha în timp ce evită urmărirea penală pentru încălcarea Acordurilor de la Sokovia. De asemenea, va fi forțată să-și confrunte trecutul, în timp ce se reîntâlnește cu „familia” ei din Rusia.