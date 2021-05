Noul CEO al Microsoft comentează dur, pentru prima dată, idila lui Bill Gates cu o angajată

După ce mass-media din întreaga lume a dezvăluit ca bill ar fi fost forțat să părăseascp consiliul de administrație al companiei, după o relație intimă îndelungată cu o angajată a Microsoft, încep să apară și primele comentarii de la vârful companiei.

CEO-ul actual al l Microsoft , Satya Nadella, este foarte tranșant și folosește un ton care, probabil, nu îi va fi pe plac CEO-ului original, Bill Gates.

El a declarat vineri că directorii nu ar trebui să abuzeze de puterea care le este conferită, lăsând să se înțeleagă faptul că asta ar fi făcut de fapt Bill Gates la conducerea companiei pe care chiar el a înființat-o.

Acesta a fost unul dintre primele comentarii venite dinspre conducerea Microsoft, cu privire la scandalul sexual din jurul co-fondatorului companiei, Bill Gates, în care o angajată l-a acuzat în urmă cu trei ani că în anii 2000 a inițiat o legătură sexuală cu ea, care a durat câțiva ani.

Bill Gates ar fi avut o conduită neadecvată la locul de muncă în mai multe ocazii, potrivit știrilor din The New York Times și The Wall Street Journal.

Au apărut mai multe acuzații la adresa lui Bill Gates

De când Bill Gates și soția sa Melinda au anunțat pe 3 mai 2021 că divorțează, după 27 de ani de căsnicie, au apărut mai multe acuzații la adresa co-fondatorului Microsoft.

Nadellla a preluat funcția de CEO din 2014, și de atunci compania nu s-a confruntat cu multe controverse. În general, a fost văzut ca un lider atent care a ajutat la revigorarea companiei în industria tehnologică extrem de competitivă.

Acum, însă, lucrurile s-au schimbat. El trebuie să înfrunte situația sensibilă iscată în jurul lui Bill Gates, fostul CEO al Microsoft.

Potrivit lui Nadella, compania a adoptat o politică care interzice comportamentul necorespunzător în rândul directorilor, din 2006.

„Și în acest context, faptul că oricine poate ridica orice problemă, chiar și o problemă de acum 20 de ani, o vom investiga, vom lua măsuri spre satisfacția persoanei care a ridicat-o”, a spus el. „Nu avem arbitraje forțate”.

CEO-ul a folosit apariția la televizor pentru a sublinia și evoluția companiei de când a preluat conducerea. El a scos din discurs accentul de pe Windows, de exemplu, și a vorbit despre sistemul de operare open source Linux, care a fost cândva privit ca o platformă concurentă.

„Microsoft din 2021 este foarte diferit de Microsoft din 2000”, a spus el.

„Pentru mine și pentru toată lumea de la Microsoft, concentrarea noastră asupra culturii noastre, diversității noastre, incluziunii noastre și, în special, experienței de zi cu zi a oamenilor noștri, este foarte importantă. Este o prioritate imensă”, a mai spus CEO-ul Nadella.