Noua metodă de ransomware. Cum și-au îmbunătățit hackerii atacul

Permanenta evoluție în tehnologie determină atacatorii să dezvolte noi metode de hacking. Ransomware este una dintre cele mai utilizate tipuri de atac în prezent. Astfel, atacatorii cibernetici utilizează noua metodă de ransomware.

Hackerii utilizează noua metodă de ransomware

Atacatorii care folosesc metoda ransomware devin din ce în ce mai inteligenți cu tactica lor de „dublă criptare”. Astfel, aceștia pot cere mai mulți bani de la victimele sale, în ciuda plății pentru codul de decriptare convenit. Cu toate acestea, există o modalitate de a evita acest lucru cu ajutorul protecției împotriva virusurilor și amenințărilor care este încorporată Windows 10.

Există multe modalități de a contacta un malware sau a fi atacat cu ransomware. Pentru personalitățile cunoscute sau cele care gestionează o anumită companie, este posibil să existe atacuri mai mari îndreptate către acestea, deoarece se crede că sunt bogate. Cu toate acestea, majoritatea ransomware-urilor sunt aleatorii și îi surprind în cea mai mare parte pe cei care nu sunt atenți cu linkurile pe care le-au accesat.

Cel mai recent și semnificativ atac de ransomware este cel al Colonial Pipeline, care a dus la o iminentă lipsă de combustibil pe Coasta de Est. Sistemele sale au fost compromise de organizația DarkSide. Acest lucru poate fi considerat unul dintre cele mai mari atacuri ransomware din acest an, mai ales că a dus la panică în masă în acumularea rezervelor de combustibil.

Tactica de dublă criptare poate genera cerințe financiare mai mari

Potrivit raportului Wired, atacatorii care inițiază Ransomware sunt acum mai evazivi cu ajutorul sistemelor lor prin care îi determină pe oameni să plătească anumite fișiere preluate. Acest lucru se datorează tacticii de criptare dublă pe care o au asupra anumitor fișiere, care nu decriptează sau deblochează, în ciuda plății pentru a le recupera deja.

Cu această tactică, hackerii pot câștiga de două ori banii de la victimelor lor, în ciuda faptului că sunt plătiți integral. Abordarea „mai mult este mai mult” (n.r. – more is more) a acestor hackeri le-a permis să își sporească veniturile și să lase victima neajutorată, dar să plătească pentru servicii pentru a evita scurgerile și expunerea fișierelor sensibile.

Cum te poți proteja în fața unor astfel de atacuri

Pentru a evita acest tip atac, este foarte important să nu faceți clic pe linkuri din surse necunoscute sau anonime prin mesaje sau e-mailuri. În afară de evitarea lor, există încă o modalitate de a obține programe malware și prin atacuri directe către sistemul unei persoane. Aici intervine protecția ransomware a Windows 10 pentru a ajuta.

Ceea ce au de făcut utilizatorii, este să introducă „Ransomware Protector” în bara de căutare pentru a-l accesa și a-l activa. Alternativ, utilizatorii pot accesa Setări> Actualizare și securitate> Deschideți securitate Windows> Protecție împotriva virușilor și amenințărilor> Gestionați protecția Ransomware pentru a o activa ( n.r. Settings > Update & Security > Open Windows Security > Virus & Threat Protection > Manage Ransomware Protection – pentru cei care folosesc Windows în limba engleză).