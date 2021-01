Noi detalii despre vaccinarea în România: cine intră în etapa a doua, din 15 ianuarie

În această dimineață, a intrat în România a patra șarjă de vaccinuri, iar începând cu 15 ianuarie, va începe a doua etapă de vaccinare împotriva Covid-19.

Sistemul de sănătate din România nu este foarte eficient în a face vaccinări împotriva noului coronavirus. De sâmbătă până duminică, doar 5.993 de români au fost vaccinați, în timp ce totalul celor vaccinați începând cu 27 decembrie a fost de 108.294. Scopul administrației de la București este să se ajungă la măcar 20.000 de vaccinări pe zi, dar este improbabil ca acest lucru să se întâmple prea curând.

Dincolo de detaliile triste ale ecuației, în această dimineață, tocmai au intrat în țară alte 150.000 de doze de vaccinuri. Acestea au sosit pe aeroporturile din București, Cluj Napoca și Timișoara, urmând să fie distribuite în întreaga țară.

În ceea ce privește viitorul vaccinării în România, din 15 ianuarie va începe etapa a doua de vaccinare. Aceasta vizează bolnavii cronici și bătrânii peste 65 de ani. Detaliile acestei viitoare etape au fost comunicate de Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.

„Ne dorim o accelerare a etapelor de vaccinare având în vedere faptul că am început mai devreme decât preconizam. După cum ştim, estimam în perioada lunii decembrie o începere a campaniei de vaccinare după jumătatea lunii ianuarie. Am început la sfârşit de decembrie, motiv pentru care vom începe mai repede şi etapa a doua şi, aşa cum am anunţat deja, din a doua jumătate a lunii ianuarie, practic după 15, vom începe vaccinarea persoanelor din etapa a doua, începând cu beneficiarii care se află internaţi în centrele medico-sociale, rezidenţiale, continuând cu persoanele care sunt cu insuficienţă renală cronică în stadiul de hemodializă. Dezvoltăm un sistem prin care persoanele, după ce pleacă din staţiia de hemodializă, să fie transportate cu aceleaşi mijloace de transport către centrele de vaccinare. Vor fi vaccinate şi ulterior se va urma traseul obişnuit”, a declarat Valeriu Gheorghiţă duminică seară, la Antena 3, potrivit news.ro.