Noi date despre poluarea din România: dacă stai în București, nu-ți vine să le crezi

Preşedintele Asociaţiei pentru Energie Curată şi Combaterea Schimbărilor Climatice (AECCSC), Răzvan Nicolescu susține că țara noastră are cel mai mic nivel de emisii (de gaze cu efect de seră) per capita din ţările Uniunii Europene. Mai mult decât atât, România ar fi singura ţară din UE care are în prezent cu 55% mai puţine emisii decât nivelul din anul 1990.

Cifrele și informațiile par incredibile pentru orice cetățean bucureștean care trebuie să spele geamurile lunar și să șteargă praful zilnic, din cauza depunerilor care așază pe suprafețe, din cauza poluării.

Touși, oficialul AECCSC vede cu totul diferit situația. Să vedem ce argumente are.

Suntem un caz special?

„Noi (România, spre deosebire de Polonia şi Ungaria, n.r.) nici măcar nu suntem în stare să ne prezentăm cum suntem: nu mai există ţară în Europa Centrală şi de Est care să aibă energie regenerabilă 24%. Nu există! Nu există nicio ţară din Europa de Est care să-şi propună energie regenerabilă mai mult de 30% – probabil o să facem 35%. Suntem ţara din Uniunea Europeană cu cel mai mic nivel de emisii per capita. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care are cu 55% emisii mai puţin decât nivelul din 1990. Toate aceste lucruri trebuie capitalizate, trebuie monetizate”, a afirmat Răzvan Nicolescu.

Oficialul a vorbit și despre alte două țări, a căror istorie s-a asemănat cu a României și chiar s-a intersectat, doar că, spune el, aceste țări au avut o inițiativă mai puternică decât noi de a face investiţii ecologice riscante din punct de vedere economic, deși se situează mai slab ca România la capitolul tranziției către o economie ecologică.

Alte țări sunt mai curajoase

„În primul rând, ei (Polonia şi Ungaria, n.r.) sunt mai curajoşi. Polonezii au exportat baterii de 2 miliarde de euro anul trecut, ei neavând nimic de-a face cu domeniul. Măcar Ungaria are o industrie auto şi are o tradiţie în industria auto. Polonia n-are nimic, dar s-au dus la BEI, au obţinut 600 de milioane de euro finanţare de la BEI pentru un proiect foarte riscant din punct de vedere economic: au construit o fabrică, împreună cu cei de la LG, şi după ce au construit-o au început să exporte.

Noi de la BEI ne aşteptăm să ne finanţeze proiectele Electrica şi Transgaz, care sunt proiecte garantate de stat, pentru că intră în baza de active reglementate unde se ia în calcul tariful de către cei de la ANRE, deci practic sunt investiţii garantate. Ei s-au dus şi au luat bani pentru proiecte foarte riscante economic, deci sunt mai curajoşi, mai vocali, (deşi, n.r.) situaţia lor este mult mai proastă decât situaţia noastră. (…) Ei, vorba unui fotbalist, au – n-au mingea, trag la poartă. Noi avem mingea şi ne uităm la ea”, a menţionat Răzvan Nicolescu.