Nici ouăle nu mai sunt adevărate: din ce este făcută alternativa pentru vegetarieni

Producătorul de alimente alternative Eat Just a mai făcut un pas pentru a-și extinde afacerea pe piața din Europa, o piață cheie pentru produsele sale.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a decis că produsul oferit de către americani este sigur. Astfel, este deschisă calea companiei Eat Just de a accesa piața europeană a ouălor, evaluată la 9,2 miliarde de euro. De altfel, compania este prezentă pe mai multe continente. Produsul său, pe bază de plante, este vândut în America de Nord, America Latină și unele părți din Asia, inclusiv China, iar în 2022 mizează pe intrarea pe piețele din Marea Britanie și Europa.

Vânzările de produse alternative la cele de origine animală sunt în creștere, pe măsură ce preocupările legate de protejarea mediului, sănătate și bunăstarea animalelor îi determină pe europeni să își micșoreze consumul de carne de vită sau porc. Până acum piața a fost dominată de carnea și laptele produse pe bază de plante, dar din ce în ce mai multe strat-up-uri și companii alimentare dezvoltă brânză sau ouă pe bază de plante.

Din ce sunt făcute aceste ouă

Eat Just procesează fasolea Mung într-o pudră și ulterior utilizează acizii pentru a separa proteina din care este realizat produsul Just Egg. Compania a anunțat la începutul acestui an că a vândut echivalentul a 100 de milioane de ouă.

„Credem că piața europeană este cel puțin la fel de mare ca și cea din SUA și posibil chiar mai mare deoarece există o atitudine mai favorabilă cu privire la importanța alimentației sustenabile”, a declarat directorul Eat Just, Josh Tetrick.

Alte ouă produse pe bază de proteină din plante disponibile în Europa sunt cele ale firmei Zero Egg, care folosește proteina din năut și cartofi. De asemenea, gigantul Nestle urmează să introducă ouă pe bază de proteină din plante sub marca Garden Gourmet.