New York și Londra au dat lovitura: aici merită să trăiești

New York-ul și-a păstrat cu ușurință primul loc în cel mai recent Index Global Financial Centres Index (GFCI), în timp ce Londra s-a menținut pe locul al doilea, deși existau temeri cu privire la Brexit. Prin urmare, statistica oficială indică faptul că New York și Londra rămân principalele centre financiare ale lumii.

Indicele, publicat de Z / Yen Group în parteneriat cu China Development Institute, va fi o adevărată ușurare pentru Londra, în special după ce a pierdut accesul pe piața financiară a Uniunii Europene atunci când Marea Britanie a părăsit blocul comunitar.

„Performanța relativ puternică a New York-ului și a Londrei sugerează că sectoarele serviciilor financiare din aceste orașe au reușit să își susțină performanța în ciuda schimbărilor radicale în practicile de lucru din ultimele 18 luni”, a spus GFCI.

Cetățenii din Londra și New York au noi motive de bucurie

În Europa de Vest, Londra continuă să conducă, scăzând doar trei puncte în rating comparativ cu lista anterioară publicată în martie anul acesta. Acest lucru reflectă încrederea în perspectivele pe termen lung, susțin economiștii.

Pe de altă parte, Hong Kong și Singapore, se află pe poziția a treia și a patra, au scăzut ambele 25 de puncte în rating.

Shanghai a coborât cu trei locuri în listă la șase, în timp ce Shenzhen a scăzut pe locul 16 de pe locul opt.

Shanghai și Shenzhen au scăzut cu 29 și, respectiv, 32 de puncte.

Prin comparație, New York-ul a scăzut doar cu două puncte. „Concurența rămâne strânsă. În afara primelor două centre, doar cinci puncte pe o scară de 1.000 de puncte separă centrele clasate pe locul trei de pe opt.”