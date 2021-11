Netflix, pentru totdeauna: de ce va fi cel mai bun serviciu de streaming și în anii următori

Netflix a început, în 1997, ca un serviciu de închirieri filme pe DVD, comandate pe internet și livrate cu poșta. S-a transformat în 2007 în primul serviciul de streaming care le permite abonaților să vizioneze filme și seriale din confortul căminului. Atunci, doar prin intermediul unui calculator.

Timpul a trecut, iar acum Netflix este disponibil pe aproape orice dispozitiv cu ecran și sistem de operare Android sau iOS, fie el televizor, telefon sau tabletă. Sunt sigur că, undeva, într-una din cele 190 de țări în care serviciul este acum disponibil, cineva urmărește seriale Netflix pe ecranul unui frigider deștept.

Între timp, au apărut și competitorii, însă mai au mult de tras pentru a concura la modul serios cu Netflix, pentru simplul motiv că deține de departe cea mai bogată și variată arhivă de filme, seriale, documentare și spectacole, originale sau nu, dintre toate serviciile de streaming disponibile acum pe piață. Pe lângă asta, Netflix este disponibil în aproape orice colț al globului, este dublat și subtitrat în mult mai multe limbi, oferă cea mai intuitivă și ușor de utilizat interfață, dar și un raport preț/calitate imbatabil. A, și n-are reclame, indiferent de tipul abonamentului pentru care optezi.

S-ar putea spune că Netflix a schimbat radical modul în care urmărim serialele și filmele noastre preferate, nu doar că este în continuare cea mai bună platformă de streaming. Și nu doar din punct de vedere tehnic sau cantitativ. Pentru că un motiv și mai bun să te abonezi la Netflix, dacă mănânci entertainment pe pâine, este că serialele și filmele originale produse de ei au ajuns să fie clienți obișnuiți ai premiilor Emmy, ba au fost cât pe ce să prindă și niște Oscaruri. 44 de premii Emmy în 2021? Fugi, măi, d-aici!

Din 2013, când cei de la Netflix a lansat primele lor seriale originale (vezi House of Cards / Din Culisele Puterii), arhiva lor de filme și seriale din această categorie se apropie acum vertiginos de numărul 1 500, cu succesuri de proporții globale precum serialul Stranger Things, Black Mirror, The Queen’s Gambit sau și mai recentul Squid Game, care a ajuns, din nefericire pentru mulți naivi, să fie asociat chiar și cu o criptomonedă ce s-a dovedit a fi o mare țeapă.

De fapt, platforma în sine este un fenomen global. Și nu pentru că au fost, neapărat, primii. Netflix este un exemplu de cum să-ți păstrezi avantajul în fața concurenților de pe piață, căci continuă să lanseze ca pe bandă rulantă nu doar seriale și filme din toate genurile, ci și spectacole și documentare originale. Sigur, nu toate sunt la nivel de premii Emmy sau Oscar (The Irishman a fost cât pe ce să înhațe unul), însă cele mai multe dintre ele nu vor fi disponibile niciodată pe altă platformă de streaming sau la posturile TV. Pe scurt, atât de frumos colorata interfață Netflix scoate la iveală o ofertă atât de bogată, împărțită în atât de multe categorii și subcategorii, genuri și subgenuri, încât riști să adormi doar navigând prin ea. Inclusiv producții internaționale, cum le-ar spune americanul de rând, care ar închide ochii imediat după ce a trecut în revistă două filme bulgărești. Bune. Ca să mă contrazică, mi-ar demonstra că a urmărit cu sufletul la gură serialul Squid Game. Original Netflix, dar sud-coreean.

Netflix, la prețul corect

Abonamentele Netflix sunt împărțite în categorii. Serviciul de bază costă 9 dolari, cel standard 14, iar cel premium 18. Primul te lasă să accesezi oferta Netflix de pe un singur ecran, dar nu și la rezoluție HD. Al doilea îți permite accesul simultan de pe doua dispozitive și permite vizionarea producțiilor în format HD. Dacă optezi pentru Premium, ar fi bine să ai în casă un televizor 4K, o conexiune solidă la internet și niște prieteni, cu care să împarți prețul abonamentul. Serviciul permite vizionarea producțiilor preferate, în funcție de disponibilitate, la rezoluție Ultra HD, pe un număr de patru dispozitive diferite, iar sugestia de a-l împărți cu trei prieteni este valabilă doar dacă nu te dau banii afară din casă. Dar chiar și pentru 9 dolari, oferta Netflix rămâne imbatabilă. Te poți lipsi de rezoluția HD, calitatea vizionării fiind una cât se poate de rezonabilă.

Așadar, este cât se poate de clar de ce numărul abonaților Netflix este în continuă creștere. Ca să nu mai zic că odată cu startul pandemiei COVID-19, acesta a crescut vertiginos, ajungând la peste 200 de milioane. Dacă ai o conexiune bunicică la internet și un dispozitiv iOS, Android, Apple TV, Android TV, consolă de gaming Xbox One/Series X sau S, PlayStation 4 sau 5, nu ai cum să nu ai la dispoziție și aplicația Netflix. În cazul sistemelor desktop/laptop, poți accesa foarte ușor serviciul prin intermediul unui browser web.

Ceea ce-mi place cel mai mult la Netflix este că adaugă seriale TV în format complet, de poți parcurge unele dintre ele într-o singură noapte. Dar dacă nu sunt producții originale Netflix, acestea nu rămân o veșnicie în arhivă, ci se mută, la un moment dat, pe un alt serviciu de streaming. Sau chiar la un post TV, poate chiar la cel de unde au plecat. Prin urmare, atunci când descoperi un serial deosebit, ar fi bine să te uiți și cât timp mai este disponibil la vizionare, nu care cumva să te trezești că ai văzut doar primul episod și ești nevoit să le cauți pe celelalte în altă parte.

În plus, pe lângă multitudinea opțiunilor de vizionare (limbă audio, subtitrare, format etc.) pe care Netflix le oferă producțiilor disponibile în arhivă, acestea pot fi chiar și descărcate, pentru a le viziona în mod offline. Opțiunea este foarte utilă mai ales dacă nu beneficiezi de o conexiune stabilă la internet, iar dacă conexiunea nu îți permite trafic nelimitat, Netflix îți dă posibilitatea să setezi o limită de download, pentru a nu fi nevoit să te împrumuți de la cămătari ca să-ți plătești factura Vodafone.

Pe scurt, Netflix este și va rămâne, mulți ani de acum înainte, cea mai bună opțiune în materie de entertainment, dintre toate serviciile de streaming actuale și din viitorul apropiat. Dispune de o arhivă uriașă de filme și seriale, ce include mai ales o mulțime de producții originale de calitate superioară. Numai să nu adormi navigând prin meniu.

Și acum, vă rog să mă scuzați, dar am un serial întreg de vizionat. Cowboy Bebop, here I come!