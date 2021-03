Ce vezi nou pe Netflix în luna martie: apare serialul creat de oamenii din spatele fenomenului Casa de Papel

Netflix pregătește pentru luna martie mai multe titluri noi, iar unul dintre ele e produs de creatorii din spatele fenomenului Casa de Papel.

Netflix aduce în martie mai multe producții originale, dar și producții deja cunosute care nu s-au mai regăsit pe platformă în România. Printre ele se numără și Sky Rojo, creat de oamenii care au lucrat la Casa de Papel. E vorba de Alex Pina și Esther Martínez Lobato.

Serialul are opt episoade și debutează pe 19 martie. Ai mai jos un trailer, ca să știi la ce să te aștepți:

Lista completă pentru luna martie: ce vezi pe Netflix

Principalele titluri ale lunii martie pe Netflix:

Brave New World – 1 martie

Moxie – 3 martie

Pacific Rim: The Black – 4 martie

Dealer (Caïd) – 10 martie

Waffles + Mochi – 16 martie

Sky Rojo – 19 martie

Who Killed Sara? – 24 martie

The Shawshank Redemption (licențiat) – 1 martie

The Flash: sezonul 7 (licențiat) – 4 martie

1 MARTIE 2021

Brave New World – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Când un străin răzvrătit sosește dintr-un alt ținut, locuitorii din Noua Londră încep să pună la îndoială legile din societatea lor aparent utopică.

1 MARTIE 2021

Biggie: I Got a Story to Tell – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Biggie: I Got a Story to Tell

Acest documentar cuprinde imagini și interviuri detaliate, fiind un omagiu adus vieții lui The Notorious B.I.G. și transformării sale din escroc în rege al rapului.

2 MARTIE 2021

Word Party: Season 5 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Bucuria cuvintelor: Sezonul 5

Hai la distracție cu animăluțele Franny, Bailey, Kip, Lulu și Tilly, care învață prin cântec și dans cuvinte noi și lecții de viață în limbile engleză și mandarină!

3 MARTIE 2021

Moxie – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Tupeu

Inspirată de trecutul rebel al mamei sale și de o nouă prietenă mai îndrăzneață, o fată timidă de 16 ani publică o revistă anonimă, care demască sexismul din școala ei.

3 MARTIE 2021

Murder Among the Mormons – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Crimă printre mormoni

Un extraordinar caz real de crimă, în care escrocheria unui geniu meticulos ia o întorsătură fatală și zdruncină din temelii o religie răspândită la nivel global.

4 MARTIE 2021

Pacific Rim: The Black – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: Pacific Rim: Tărâmul nimănui

În timp ce monștrii Kaiju devastează Australia, doi frați își caută părinții pilotând un Jaeger și dau peste noi creaturi, personaje dubioase și aliați de conjunctură.

5 MARTIE 2021

City of Ghosts – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Orășelul fantomelor

Fă cunoștință cu Clubul Fantomelor! Aventurile lor îi poartă prin Los Angeles, unde intervievează fantome, rezolvă probleme și învață despre istoria orașului.

5 MARTIE 2021

Nevenka: Breaking the Silence – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Nevenka: O femeie rupe tăcerea

Acest serial documentar detaliază celebrul proces din 2001 din Spania, în care consiliera Nevenka Fernández l-a acuzat pe primarul Ismael Álvarez de hărțuire sexuală.

5 MARTIE 2021

Sentinelle – FILM NETFLIX

Titlu localizat: În umbra santinelei

Transferată în orașul natal după o misiune traumatizantă, o combatantă franceză își folosește abilitățile letale ca să-l vâneze pe cel care i-a rănit sora.

8 MARTIE 2021

Bombay Begums – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Din săli de ședință până la periferia societății, cinci femei ambițioase din medii diferite își împlinesc visuri și dorințe, înfruntând dezamăgiri în Mumbaiul de azi.

8 MARTIE 2021

Bombay Rose – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Trandafirul din Bombay

În agitația unui oraș fascinant și polivalent, iubirea înfiripată între doi visători este pusă la încercare de simțul datoriei și de convingerile religioase diferite.

9 MARTIE 2021

The Houseboat – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Casa plutitoare

Muzicieni și prieteni, Fynn Kliemann și Olli Schulz au tras din greu doi ani încercând să restaureze și să-i readucă strălucirea casei cântărețului Gunter Gabriel.

10 MARTIE 2021

Dealer (Caïd) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Traficantul

Doi cineaști se infiltrează într-o zonă controlată de bande de stradă pentru a realiza un clip pentru un rapper. Un serial dur și plin de tensiune, cu filmări recuperate.

10 MARTIE 2021

Last Chance U: Basketball – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Last Chance U: Baschet

„Last Chance U” intră pe teren în East Los Angeles, unde un antrenor cu convingeri puternice îi ajută pe tinerii sportivi să-și atingă potențialul.

10 MARTIE 2021

Marriage or Mortgage – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Căsătorie sau scapi de chirie

O organizatoare de nunți și o agentă imobiliară se străduiesc să câștige inimile și bugetele viitoarelor cupluri, care pot alege fie nunta perfectă, fie casa de vis.

11 MARTIE 2021

Coven of Sisters – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Sabatul surorilor

Țara Bascilor, 1609. Pentru a-și amâna execuția, câteva femei acuzate de vrăjitorie își ademenesc inchizitorul la sabatul vrăjitoarelor.

12 MARTIE 2021

Love Alarm: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Alarmă de dragoste: Sezonul 2

Dorind să aibă o dovadă infailibilă a sentimentelor ei, Jojo decide să dezinstaleze scutul și să permită aplicației să sune în apropierea sufletului ei pereche.

12 MARTIE 2021

Paradise PD: Part 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Paradise Police: Partea 3

Polițiștii de etică îndoielnică din Paradise se implică în șantaj canin, furt de spermă, intimidări la magazinul de gogoși și multe alte infracțiuni de neconceput.

12 MARTIE 2021

Paper Lives – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Cartierul supraviețuirii

Mehmet, care lucrează la un depozit de deșeuri din Istanbul, ia sub aripa sa un băiețel și, curând, este nevoit să-și înfrunte traumele din propria-i copilărie.

12 MARTIE 2021

The One – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Suflete pereche

Iubirea și minciunile se împletesc atunci când o cercetătoare de ADN descoperă o cale de a găsi partenerul perfect și creează un nou serviciu matrimonial bazat pe asta.

12 MARTIE 2021

YES DAY – FILM NETFLIX

Titlu localizat: ZIUA LUI „DA”

Părinții decid să renunțe la „nu”, acceptând cele mai trăsnite cereri ale copiilor, cu câteva condiții de bază, într-o zi care promite distracție și aventuri nebunești.

15 MARTIE 2021

The Lost Pirate Kingdom – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Regatul pierdut al piraților

Un serial documentar în care pirați adevărați pradă cu violență bogățiile lumii și formează o republică egalitaristă surprinzătoare.

15 MARTIE 2021

Zero Chill – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Visuri pe patine

Kayla, o patinatoare talentată, se vede obligată să lase totul în urmă atunci când familia decide să-l urmeze pe fratele ei geamăn, Mac, la o academie renumită de hochei.

16 MARTIE 2021

RebellComedy: Straight Outta the Zoo – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: RebellComedy: Direct de la zoo

Comedienii de la RebellComedy urcă pe scenă și discută despre identități false, despre cum e să fii copilul „haios” al familiei și despre stele de mare cu anatomii interesante.

16 MARTIE 2021

Waffles + Mochi – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Gofre și Mochi

Curioșii Mochi și Gofre călătoresc prin lume și explorează minunile universului culinar și cultural în timp ce învață despre ingrediente din toate colțurile lumii.

17 MARTIE 2021

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Operațiunea Varsity Blues: Scandalul fraudării admiterii la universități americane

Un documentar care investighează geniul criminal din spatele unei escrocherii prin care copiii unor familii celebre și bogate sunt acceptați la universități de prestigiu.

17 MARTIE 2021

Simply Black – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Mandela de pe Sena

Un documentar-parodie cu Fary, în care Jean-Pascal Zadi analizează discriminarea rasială și propria-i identitate de francez de culoare dintr-o perspectivă satirică.

17 MARTIE 2021

Under Suspicion: Uncovering the Wesphael Case – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Suspectat: Dedesubturile cazului Wesphael

Un serial polițist bazat pe fapte reale, care prezintă cazul mediatizat al politicianului belgian Bernard Wesphael, acuzat că și-a ucis soția în 2013.

18 MARTIE 2021

B: The Beginning Succession – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: B: The Beginning: Succesiune

Atunci când Keith este răpit și un prieten din trecutul lui Koku reapare, Ucigașul B se întoarce și toată lumea e implicată într-o conspirație centrată pe coroană.

18 MARTIE 2021

Cabras da Peste – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Cabras da Peste

Doi polițiști foarte diferiți din două state braziliene se văd obligați să lucreze împreună pentru a neutraliza pericolul creat de o bandă care operează în ambele state.

18 MARTIE 2021

Nate Bargatze: The Greatest Average American – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Nate Bargatze: Cel mai măreț american obișnuit

Un spectacol special de stand-up, în care Nate Bargatze ne povestește cum și-a întâlnit soția la Applebee’s și ne descrie părțile amuzante ale vieții de tată și de soț.

19 MARTIE 2021

Alien TV: Season 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Alien TV: O emisiune extraterestră: Sezonul 2

Reporterii extratereștri Ixbee, Pixbee și Squee revin pe Pământ, unde descoperă și mai multe obiceiuri și invenții ciudate, printre care trenurile și moda.

19 MARTIE 2021

Country Comfort – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Country Comfort

Odată cu slujba de dădacă în cadrul unei familii cu talente muzicale, o tânără interpretă aspirantă de muzică country găsește trupa care îi lipsea.

19 MARTIE 2021

Formula 1: Drive to Survive: Season 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Formula 1: Viața în viteza a 8-a: Sezonul 3

Pe parcursul sezonului mai scurt din 2020, Lewis Hamilton, Max Verstappen și alți piloți de top caută să ajungă la finalul cursei în timp ce COVID-19 dă lumea peste cap.

19 MARTIE 2021

One Small Problem – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Fără copii

Iubirea vieții lui urăște copiii. Oare ce-ar putea să se întâmple atunci când fiica sa de 9 ani îi propune să se dea drept sora lui?

19 MARTIE 2021

Sky Rojo – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Orizontul roșu

Fugind să scape de un proxenet și oamenii lui, trei femei pornesc într-o călătorie nebunească în căutarea libertății. De la creatorii serialului „Fabrica de bani”.

23 MARTIE 2021

Loyiso Gola: Unlearning – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Loyiso Gola: Dezvățare

Comedianul sud-african Loyiso Gola ne tratează cu idei practice despre filosofie și umor nefiltrat pe teme precum rasa, identitatea și politica mondială.

24 MARTIE 2021

Seaspiracy – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Seaspiracy: Secretul pescuitului sustenabil

Pasionat de viața subacvatică, un cineast documentează modurile în care oamenii rănesc speciile marine și scoate la iveală o conspirație globală sinistră.

24 MARTIE 2021

Who Killed Sara? – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Cine a ucis-o pe Sara?

După 18 ani în închisoare, Álex se răzbună pe familia Lazcano, care i-a înscenat moartea surorii lui, Sara, pentru a-și salva propria reputație.

25 MARTIE

Caught by a Wave – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Luați de val

După ce se îndrăgostesc într-o tabără de vară din Sicilia, un adevăr dureros îi inspiră pe doi adolescenți pasionați de sporturi nautice să-și trăiască viața la maximum.

25 MARTIE 2021

DOTA: Dragon’s Blood – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: DOTA: Sângele dragonului

După ce întâlnește un dragon și o prințesă aflată într-o misiune secretă, un Cavaler Dragon este implicat în evenimente mult mai însemnate decât s-ar fi așteptat.

25 MARTIE 2021

Secret Magic Control Agency – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Agenția Secretă de Control al Magiei

Faimoasele personaje de basm Hansel și Gretel sunt acum agenți secreți și trebuie să apeleze la magie, intuiție și spiritul lor de echipă pentru a găsi un rege dispărut.

26 MARTIE 2021

A Week Away – FILM NETFLIX

Titlu localizat: O săptămână în lumina soarelui

Un musical reconfortant despre un adolescent cu probleme care decide să meargă într-o tabără de vară unde, în mod neașteptat, găsește iubire, prieteni și un loc al lui.

26 MARTIE 2021

Bad Trip – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Călătorie cu surprize

O comedie realizată de producătorul filmului „Un bunic nebun”, în care doi amici pornesc într-o excursie plină de poante, atrăgând și alți oameni în haosul creat de ei.

26 MARTIE 2021

Nailed It!: Double Trouble – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: La fix! Provocări la pătrat

Doi „artiști” cofetari nepricepuți fac echipă, iar rezultatele sunt cel puțin amuzante. De la prieteni la cataramă la frați și surori, totul merge de două ori mai prost.

26 MARTIE 2021

The Irregulars – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ștrengarii

În Londra secolului al XIX-lea, un grup pestriț de ștrengari rezolvă cazuri supranaturale la cererea doctorului Watson și a partenerului său misterios, Sherlock Holmes.

30 MARTIE 2021

Octonauts & the Ring of Fire – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Octonauții și Cercul de Foc

Vulcanii care erup declanșează o reacție în lanț și provoacă dezastre în ocean, așa că octonauții trebuie să facă echipă pentru a-și salva prietenii subacvatici.

31 MARTIE 2021

Haunted: Latin America – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: La limita realității: America Latină

Un serial horror bazat pe fapte reale, în care oamenii își relatează propriile povești cu fantome, iar interacțiunile supranaturale sunt recreate în mod autentic.