Motoare de rachete tipărite 3D: tehnologia care propulsează cursa spațială din sectorul privat

De fiecare dată când explodează un motor de rachetă, trebuie găsită sursa defecțiunii, astfel încât să poată fi remediată. Un motor nou și îmbunătățit este apoi proiectat, fabricat, expediat la locul de testare și lansat, iar ciclul începe din nou. Perfecționarea motoarelor de rachete este una dintre principalele surse de întârzieri de dezvoltare, în ceea ce privește o industrie spațială în expansiune rapidă. Iată cum funcționează motoarele de rachete tipărite 3D.

Astăzi, tehnologia de imprimare 3D, utilizând aliaje metalice rezistente la căldură, revoluționează dezvoltarea rachetelor. Structuri întregi care ar fi necesitat anterior sute de componente distincte și mult timp de dezvoltare pot fi acum tipărite în câteva zile. Acest lucru înseamnă că te poți aștepta să vezi din ce în ce mai multe motoare de rachete tipărite 3D, notează TheConversation. Mai ales, în contextul în care cursa spațială este în expansiune rapidă, iar miliardarii planetei concurează acerb.

Motoarele cu rachetă generează echivalentul energetic al detonării unei tone de TNT în fiecare secundă, direcționând acea energie într-o evacuare care atinge temperaturi cu mult peste trei mii de grade Celsius.

Cheia dezvoltării rapide a motorului unei rachete este reducerea numărului de piese, ceea ce reduce timpul necesar pentru asamblarea motorului. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este de a schimba procesele de fabricație. Companiile spațiale se îndepărtează acum de procesele de fabricație subtractivă – care îndepărtează materialul pentru a modela o piesă – de procesele de fabricație aditivă care acumulează o piesă adăugând material la ea câte puțin.

Asta înseamnă imprimarea 3D. Un motor de rachetă este gata în câteva zile, spre deosebire de un proces clasic anevoios.

Folosirea imprimării 3D ajută producătorii să reducă greutatea rachetei complete, deoarece sunt necesare mai puține piulițe, șuruburi și suduri pentru a produce structura lor complexă.

Asta contează pentru întreprinderile din spațiul privat. Construirea unei rachete nu este ieftină. Companiile care se luptă să lanseze încărcături utile în spațiu au o lovitură de relații publice ori de câte ori sunt forțate să își retragă programele de lansare din cauza rachetelor defecte.

This single-piece rocket thrust chamber on display in Hall 2C Booth C354 at the #ParisAirShow creates a reduced assembly component with integrated internal ducts and latticed cooling channels. https://t.co/x7JddUk4yl pic.twitter.com/Q1WnErNs07

— SLM Solutions (@SLMSolutions_NA) June 19, 2019