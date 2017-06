Prima rachetă printată 3D și propulsată de baterii a ajuns în spațiu [VIDEO]

O rachetă printată 3D și propulsată cu ajutorul bateriilor a fost lansată cu succes și a ajuns în spațiu în urmă cu o săptămână.

Racheta a fost lansată din Noua Zeelandă, iar eforturile de dezvoltare sunt meritul Rocket Lab, o companie aerospațială din Statele Unite, care a primit și sprijin din țara gazdă a lansării.

Racheta printată 3D, cunoscută sub numele de Electron, a fost lansată cu succes din a patra încercare, după ce primele trei lansări au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Racheta nu a ajuns pe orbită, însă CEO-ul Rocket Lab, Peter Beck, consideră că evenimentul a fost unul de succes: ”A fost un zbor grozav, chiar dacă nu am ajuns pe orbită, însă vom investiga cauzele acestui neajuns. Faptul că am ajuns în spațiu după primul test ne oferă, totuși, oportunitatea de a accelera faza comercială a programului nostru”, spune acesta, citat de interestingengineering.com.

Racheta Electron este prima construită în totalitate de către companie. Aceasta are 17 metri înălțime și este creată pentru a transporta încărcături de până la 150 de kilograme. Compania are de gând să facă progrese pentru industria aerospațială, oferind lansări frecvente și ieftine de sateliți.

În prezent, lansarea unei rachete obișnuite presupune costuri de aproximativ 50 de milioane de dolari, în timp ce Rocket Lab promite costuri de doar 5 milioane de dolari, atunci când lucrurile vor ajunge în etapa dorită. Compania vrea să mai efectueze două teste anul acesta, înainte ca racheta să fie operațională pentru piață.

Rocket Lab folosește printarea 3D pentru a fabrica piese ale motorului, iar procesul folosit este de topire cu fascicul electric, cu ajutorul căruia metalul sub formă de pudră este topit și așezat în straturi, cu ajutorul fasciculului. Metoda permite crearea unor ansamble foarte rezistente și foarte ușoare, în același timp.