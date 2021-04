Momentul care va schimba decisiv ce faci cu telefonul vine cu acest iPhone

Odată cu primul eveniment Apple din 2021, compania a venit cu o surpriză importantă: cel mai scump model de iPad folosește procesor de calculator. Da, tableta a devenit aproape un laptop.

În toamna lui 2020, Apple a anunțat procesorul M1 și a fixat un interval: va dura doi ani să treacă de la Intel la cipul in-house. Și acesta e construit pe aproape un deceniu de cercetare și dezvoltare de cipuri pentru iPhone și iPad. Până acum, procesoarele din seria A de pe dispozitivele mobile și-au creat un renume din a fi mult mai performante decât cele de la concurența Qualcomm sau Samsung.

M1, care folosește aceeași arhitectură, e de acum pus atât pe iMac, un computer clasic pentru Apple, cât și pe iPad Pro. Spre deosebire de ce face Intel sau ce încearcă să facă producători concurenți, Apple a mizat pe două caracteristici cheie: inteligența artificială, ca să paseze operațiuni de automatizare direct către nuclee dedicate, și eficiența energetică.

Odată cu trecerea iPad Pro la M1, ideea de-a avea un cip A14X a dispărut. Rămâne, eventual, un cip de folosit pentru alte tablete mai ieftine. Dar Pro înseamnă, dintr-o dată, doar M1 – că e sau nu e un computer clasic.

iPad cât un laptop

Desigur, acum e o confuzie. De ce există MacBook Air cu M1, dar și iPad Pro cu M1? Ce rost mai are un laptop, dacă pe iPad poți pune tastatură, mouse și chiar un stand ca să arate ca un laptop? Deocamdată, mai e chestiunea sistemelor de operare.

macOS nu e compatibil cu ecranele tactil și, posibil, nu va fi niciodată. Windows, încă de la Windows 8 până în prezent, e insuficient optimizat pentru așa ceva, în ciuda câtorva dispozitive deja cu ecrane tactile (chiar și unele Surface de la Microsoft). Apoi, aplicațiile nu sunt optimizate pentru Windows touch. Așa probleme ar avea și macOS, dacă ar fi pus pe iPad.

De cealaltă parte, iPadOS e deja construit pentru touch, dar nu-i cea mai bună opțiune pentru interacțiunea cu mouse și tastatură. E compatibil, dar e un compromis pentru Apple. Iar aplicațiile sunt proiectate să interacționezi cu ele prin touch.

În fine, dincolo de sistemele de operare, atât noul iMac, cât și noul iPad Pro sunt aproape la fel. Cel puțin când vine vorba de hardware și de cea mai importantă componentă: procesorul. Fiecare însă încă are rolul său în fluxul de lucru al unui utilizator. Unde e însă iPhone?

iPhone cu procesor de calculator

Un nou iPhone va fi lansat în toamnă. Trece la A15 sau la M1? Cel mai probabil, va fi un cip din seria A. Și dintr-un motiv pe care Apple, deocamdată, nu-l poate ignora: consumul de energie.

În ciuda eficienței cipului M1, cu care Apple se laudă în orice context, mai ales când îl compară cu Intel, nu e atât de eficient ca un A14 și un eventual A15. Deocamdată, telefonul e cel mai avansat dispozitiv de calcul pe care îl avem.

Sună un pic exagerat, dar nu-i. E un dispozitiv cu propria sursă de energie, dar și ea de dimensiuni reduse. Are ecranul drept cel mai mare consumator. Are conectivitate 4G sau 5G, dar și Wi-Fi pentru acces la internet. Totodată, are un modem de localizare ca să știi unde ești și să ajungi mai ușor unde vrei să ajungi. În fine, are și camere foto. Și, mai precis, are nevoie de procesare rapidă, eficientă, a datelor de la milioanele de pixeli și să producă imagini de care să nu-ți fie jenă.

iPhone va avea însă un cip M1 curând. Posibil în doi – trei ani. Ce mai are nevoie Apple, dar, de altfel, orice producător de telefoane, e o tehnologie nouă de baterie. Dacă procesorul este performant, nu același lucru se poate spune despre acumulator. Iar un iPhone – și aproape orice alt telefon – rezistă cu greu o zi cu o singură încărcare.

Când iPhone va trece la M1 (sau ce nume va avea acel procesor), va schimba totul. Și nu pentru că telefonul va putea face calcule ca un computer (orice ar mai însemna asta acum sau pentru utilizatori), ci pentru că va deveni cu adevărat un computer de buzunar. Așa ceva e iPad acum, dar e mai degrabă un computer de ghiozdan, de geantă, nu de buzunar.

În acel moment, Apple va avea atât o alternativă la laptop, cât și la orice alt computer. Ce i-ar mai trebui e să renunțe la portul Lightning și să treacă la USB-C cu suport pentru Thunderbolt, adică ce face deja cu iPad Pro.

Ce vei face cu așa ceva? Habar n-am. Fiecare face ce vrea, dar va fi ce-a încercat Samsung să facă cu DeX. Ce-a încercat ASUS să facă cu proiectul inovator de laptop cu Windows și Android. Sau ce-a vrut chiar Canonical cu telefonul Ubuntu.

Apple va livra astfel un telefon care chiar poate înlocui computerul. Nu va fi neapărat mai util. Nu va fi neapărat important să-l folosești așa. Nu va fi neapărat pentru toată lumea. Dar va fi momentul care schimbă felul în care ne raportăm la telefoane.