Moby îți aduce aminte de perioada sa de glorie în cel mai nou documentar

Dacă ești fan Moby, trebuie să știi că muzicianul american se destăinuie într-un nou documentar, în care vorbeşte despre avantajele şi dezavantajele statutului de celebritate, dar şi despre faptul că nu a reuşit să ajungă la înmormântarea mamei sale după ce consumase prea mult alcool.

În ”Moby Doc”, muzicianul de 55 de ani povesteşte despre perioada în care a avut probleme cu drogurile, despre activismul pentru drepturile animalelor şi succesul în topurile muzicale odată cu albumele care au ajuns pe prima poziţie – ”Play”, din 1999, şi ”18”, lansat trei ani mai târziu, potrivit Agerpres.

”Momentul din documentar căruia o grămadă de oameni cu care am vorbit par să-i dea o mare importanţă este când povestesc că am fost băut şi mahmur şi că am dormit când se desfăşura înmormântarea mamei”, a declarat Moby, citat de aceeași sursă.

El adaugă că, deşi pare destul de ciudat, “mama mea avea un minunat şi bizar simţ al umorului şi cred că ar fi fost chiar amuzată de întâmplare, poate puţin îngrozită. Într-un fel, la fel cum sunt şi eu când nişte străini îmi cer socoteală pentru ce am făcut, cred că ar fi de părere că este amuzant într-o oarecare măsură”.

Pe numele său adevărat Richard Melville Hall, Moby, un star al muzicii electronice, vorbeşte totodată şi despre copilăria sa dificilă şi despre momentul în care a descoperi muzica. Documentarul conţine înregistrări din concerte, animaţii şi un interviu cu cineastul David Lynch, iar trailerul poți să-l vezi mai jos.

”Principala mea conştientizare este că nu poţi repara probleme interioare cu lucruri externe. Nu poţi îndrepta probleme psihologice, probleme personale cu faimă sau cu succes sau cu materialism sau cu validare externă”, a mai spus artistul.

Moby spune că asta este ceea ce încearcă să arate în film: “Pentru că am încercat atât de tare şi atât de mult timp să-mi repar experienţa condiţiei umane cu lucruri externe. Şi totuşi, la finalul filmului, rămân în acelaşi loc, ca şi cum aş zice – ei bine, asta nu a mers”.

Moby va mai lansa săptămâna aceasta albumul ”Reprise”, care conţine versiuni noi ale unor melodii precum ”Go” şi ”Why Does My Heart Feel So Bad?”.