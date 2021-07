Clubhouse este o aplicație live de chat audio, utilizatorii putând vorbi în timp real. În acest fel, platforma a reușit să strângă milioane de abonați, care puteau intra doar pe baza unei invitații. Acum, miliarde de numere de telefon ale utilizatorilor au ajuns pe Darkweb.

Câțiva experți în securitate de pe Twitter au afirmat că platforma ar fi suferit o breșă de securitate a bazei de date. Astfel, cel puțin numerele de telefon ale utilizatorilor săi precum și contactele acestora sunt puse la vânzare pe Darnweb. Potrivit lui Marc Reuf, „baza de date completă a numerelor de telefon al #Clubhouse este de vânzare pe Darknet”.

În tweet-ul său, Marc Reuf a postat o captură de ecran a forumului Darknet, unde a văzut că se vindea presupusa încălcare a datelor Clubhouse. Postarea este făcută de un utilizator cu o imagine de profil a măștii Guy Fawkes, cu detalii suplimentare despre hack-ul de date.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven’t had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5

— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021