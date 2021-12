Microsoft Tech Day – unul dintre cele mai importante evenimente tech pentru accelerarea transformării digitale din România, la a 5-a ediție

Peste 1.300 de profesioniști și lideri din domeniul IT – printre care dezvoltatori de software, administratori de baze de date, analiști sau experți în domeniul de data science – s-au înscris la cea de-a cincea ediție a Microsoft Tech Day.

Desfășurat la finalul lunii noiembrie, evenimentul a abordat teme și subiecte din transformarea digitală, managementul și analiza de date, utilizarea infrastructurii și a resurselor din cloud și a soluțiilor de inteligență artificială sau machine learning. Toate înregistrările sesiunilor desfășurate în cadrul ediției de anul acesta, pe parcursul celor 2 zile, pot fi accesate din pagina evenimentului. Acest articol este realizat cu sprijinul Microsoft.

Industria IT românească trăiește o poveste de succes: se află într-o continuă expansiune și se preconizează că, în următorii câțiva ani, ar putea ajunge la 10% din PIB, creând premisele ca România să devină un hub de digitalizare nu doar regional, ci poate chiar unul recunoscut la scară globală. Rolul specialiștilor în IT (în special al dezvoltatorilor de software) precum și valorificarea și maximizarea atuurilor unice de care dispune România (a doua cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est; a doua cea mai mare populație de dezvoltatori din regiune; un ecosistem format din peste 30.000 de start-up-uri și companii IT) devin cu adevărat esențiale.

În acest context, Microsoft Tech Day a evidențiat resursele și oportunitățile pentru a amplifica impactul pozitiv real al digitalizării pe plan național. Pe parcursul celor două zile, participanții au luat parte la sesiuni de training și networking și au explorat cele mai noi tehnologii și instrumente de inteligență artificială, machine learning sau analiză de date alături de cei 16 speakeri prezenți la eveniment, descoperind noi căi de valorificare a potențialului imens pe care îl are tehnologia pentru a crea noi experiențe.

Microsoft Tech Day 2021 – agenda evenimentului și invitați

Pe scena evenimentului au urcat atât reprezentanți ai Microsoft, cât și ai partenerilor companiei. Prezentarea Alexandrei Ciortea – Principal Program Manager R&D Azure Data, Microsoft – a tratat migrarea sistemelor de baze de date din SQL Server în cloud, cu Azure, iar Ciprian Jichici – General Manager, Genisoft și Chief Data Scientist, Solliance – a vorbit despre operațiunile de DevOps pentru aplicațiile ce folosesc machine learning, unde versionării codului se adaugă complexitatea versionării seturilor de date folosite. Tot în prima zi a evenimentului, Daniel Bălăceanu, Head of Products în cadrul Druid, a prezentat studii de caz în interpretarea limbajului natural și detecției sentimentelor în conversație scrisă sau a procesării audio și recunoașterii vorbitorului în limbaj vorbit, împreună cu provocările de securitate și protecția datelor care vin cu folosirea acestei noi interfețe om-mașină.

Cea de-a doua zi a evenimentului a fost dedicată dezvoltatorilor de software, când Radu Vunvulea – Group Head of Cloud în cadrul Endava și Microsoft Regional Director – a susținut o sesiune aplicată despre implementarea securității aplicațiilor și a mediilor de dezvoltare încă din timpul procesului de creație, iar Alex Mang – CEO Key Ticket Solutions și Microsoft Regional Director – a continuat apoi cu un workshop de implementare simplificată a microserviciilor în aplicații native în cloud, folosind .NET și sisteme de runtime distribuit (DAPR).

Acestea sunt doar câteva dintre subiectele discutate pe parcursul celor două zile ale evenimentului, considerat la nivelul industriei unul dintre cele mai importante din România. Radu Vunvulea apreciază că Microsoft Tech Day este „o oportunitate ideală pentru specialiștii în domeniu, deoarece aceștia pot descoperi astfel noi scenarii de utilizare a tehnologiei”. „Microsoft Tech Day este una dintre puținele ocazii în care participanții pot afla despre soluții care răspund nevoilor lor chiar de la creatorii acestora”, a adăugat Radu Vunvulea. Totodată, Ion Dinică, Senior Software Engineer în cadrul UiPath, subliniază faptul că, pentru al cincilea an consecutiv, evenimentul a adus în prim-plan teme actuale, aplicate și provocări importante, de un real interes pentru participanți.

Compania Microsoft își propune să ducă tradiția Tech Day mai departe, aducând în atenția comunității de business și ecosistemului de specialiști în IT din România premisele unui viitor digital mai bun pentru toată lumea, obiectiv susținut prin viziunea companiei de a sprijini fiecare persoană și organizație din lume să realizeze mai mult cu ajutorul tehnologiei.