Schimbarea de la Windows 10 care trebuia să vină de multă vreme: cum scapă Microsoft de imaginea învechită

Microsoft vine în secolul 21 și pregătește o nouă față a Windows 10. Una care va fi, cu siguranță, pe placul multora, dar care te poate deruta la început.

Microsoft pregătește să schimbe fața Windows 10. Poate fi un pic derutant la început, dar modificările vizează un soi de modernizare a ceea ce vezi acum dacă folosești sistemul de operare. Compania a început să facă teste pentru a schimba sistemul de iconițe pe care le găsești în File Explorer.

De asemenea, se pregătesc fețe noi și pentru Recycle Bin, foldere și alte lucruri pe care le găsești în Windows 10.

Schimbare la Windows 10. Cum scapă de imaginea învechită

Mai jos ai câteva dintre modificările făcute. Iată cum arată acum și cum vor arăta după ce Microsoft încheie testele și trece la noile variante de iconițe.

Noile iconițe de la Desktop, Documents, Downloads și Pictures vor avea un nou design, care le va face mai ușor de descoperit, spune Amanda Langowski, șef al Microsoft Windows Insider

După cum vezi, noul design e un pic mai adaptat la vremurile noastre. E parte din efortul Microsoft de a moderniza Windows și asta se va întâmpla treptat, pe parcursul următoarelor luni. E posibil, însă, ca Microsoft să vrea să șteargă cu buretele și probleme apărute la update-urile recente.

Cel mai problematic a avut legătura cu funcția de Print. La patch-ul precedent, mai mulți utilizatori au observat că, în momentul în care apeși pe Print pentru a obține un document sau poză în format fizic, sistemul de operare afișează celebrul ecran albastru, cu clasicul text “Your PC ran into a problem and needs to restart”. Ulterior, sistemul de operare se restartează singur după câteva secunde.

Patch-ul nou de securitate lansat de Windows purta numele de KB5000802. Doar că în el apare o problemă, pe care cei de la Microsoft au recunoscut-o: în multe dintre cazuri, în momentul în care încerci să printezi ceva, îți apare mesajul că ceva a mers greșit și operațiunea nu poate fi finalizată.

Microsoft susținea că va remedia problema în cel mai scurt timp posibil și e posibil ca acest lucru să se fi întâmplat între timp. Experții recomandau atunci dezinstalarea actualizării pachetului de securitate.