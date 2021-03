Windows 10 are probleme mari cu noul update: dacă vrei să printezi ceva, îți dă Blue Screen

A devenit deja o mare problemă lansarea oricărui update de Windows 10, cu mulți utilizatori care se plâng că ceva nu le merge bine după instalare. Acum, ar fi probleme când încerci să printezi ceva.

Dacă ești utilizator de Windows 10, atunci ar fi trebuit să observi că sistemul de operare are pregătit un nou update. Dispozitivul pe care-l folosești te atenționează printr-o notificare că e disponibilă o nouă actualizare pe care ar fi bine să o instalezi. Doar că mulți utilizatori s-au plâns de probleme.

Un bug în noul update de la Windows 10 ar putea să ducă la o eroare atunci când încerci să printezi ceva. Practic, sistemul îți afișează celebrul ecran albastru care-ți spune că a apărut o eroare/problemă.

Probleme cu noul update Windows 10: de ce nu te lasă să printezi

Problema a fost sesizată de mai mulți utilizatori de Windows 10. Adică fix cum vezi în poza de mai sus.

În momentul în care apeși pe Print pentru a obține un document sau poză în format fizic, sistemul de operare afișează celebrul ecran albastru, cu clasicul text “Your PC ran into a problem and needs to restart”. Ulterior, sistemul de operare se restartează singur după câteva secunde.

Patch-ul nou de securitate lansat de Windows poartă numele de KB5000802. Doar că în el apare o problemă, pe care cei de la Microsoft au recunoscut-o: în multe dintre cazuri, în momentul în care încerci să printezi ceva, îți apare mesajul că ceva a mers greșit și operațiunea nu poate fi finalizată.

Microsoft susține că va remedia problema în cel mai scurt timp posibil. Până atunci, însă, frustrarea utilizatorilor e mare. Nu e clar nici dacă problema are cumva legătura cu marca de imprimantă pe care o deține fiecare utilizator. Dar e clar că acest bug are legătură cu noul update.

Până când această problemă va fi remediată, experții recomandă dezinstalarea actualizării pachetului de securitate. Pașii sunt simpli: Settings > Update & Security > Windows Update > View Update History > Uninstall Updates > Uninstall.