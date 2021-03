Meghan Markle a ”îngropat” o importantă publicație britanică: suma fabuloasă stabilită de judecători

În urmă cu câțiva ani, Meghan Markle a intentat un proces unuia dintre cele mai importante tabloide din Marea Britanie. Victoria fostei actrițe tocmai a fost stabilită de un judecător și se reflectă într-o sumă fabuloasă.

Doar cheltuielile de judecată în urma procesului intentat de ducesa de Sussex au fost stabilite la 520.000 de euro și toate trebuie achitate de către tabloidul care i-a publicat o scrisoare adresată tatălui ei fără să-i fie cerut acordul în acest sens.

Trustul care editează tabloidul Mail on Sunday (ediția de duminică a Daily Mail), un tabloid britanic care a publicat o scrisoare de la Meghan Markle către tatăl ei, a fost obligat marți să plătească soției prințului Harry 450.000 de lire sterline (520.000 de euro) drept cheltuieli de judecată, după recenta victorie judiciară, potrivit AFP.

Victoria efectivă a fost dobândită de actrița americană în vârstă de 39 de ani pe data de 11 februarie, dar abia acum au fost stabilite daunele financiare provocate de proces și, implicit, cele pe care trebuie să le achite publicația.

Ca referință, Meghan Markle a reproşat Associated Newspapers, grupul care se află în spatele site-ului Mail Online, Daily Mail şi versiunea sa duminicală Mail on Sunday, că i-a afectat viaţa privată publicând extrase dintr-o scrisoare adresată în august 2018 tatălui ei Thomas Markle, 76 de ani, cu care nu are o relaţie apropiată.

Concluzia judecătorului pe marginea acestui subiect, deși previzibilă, a fost una fără echivoc. „Reclamanta ar fi putut în mod rezonabil să se aştepte ca conţinutul scrisorii să rămână privat”, a spus judecătorul Mark Warby, de la Înalta Curte din Londra.Judecătorul a estimat şi că publicarea scrisorii, în februarie 2019, a încălcat drepturi de autor.

Dacă ai o curiozitate pe marginea conținutului scrisorii publicate în 2019, este important de reținut că aceasta a fost publicată cu doar câteva luni înainte de căsătoria cu prințul Harry al Marii Britanii. În acel document, Meghan și-a exprimat dorința ca tatăl ei Thomas Markle să nu mai mintă în mass-media despre relația lor.

Într-o audiere prin videoconferință, marți, judecătorul Mark Warby a ordonat grupului Associated Newspapers să facă o „plată intermediară” de 450.000 de lire sterline pentru a-și acoperi costurile legale. Avocatul Ducesei de Sussex, Ian Mill, cerea 750.000. Este important de reținut că avocații publicației mai au totuși posibilitatea de a face apel la decizia respectivă.

Printre doleanțele vedetei formulate de avocații ei sunt incluse și scuze referitoare la publicarea scrisorii pe prima pagină a ziarului. Acestea au fost câștigate tot în cadrul procesului finalizat pe data de 11 februarie 2021.