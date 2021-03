Mașinile prin care Dacia vrea să dea lovitura până în 2025: de la cel mai scump la cel mai spațios model

Dacia electrică reprezintă un moment cheie în istoria mărcii românești. Dar ar putea să nu fie cea mai importantă mașină. Bigster ar putea reprezenta așa ceva.

Între 2020 și 2025, Dacia are câțiva ani plini. Vorbim atât de electrificare, deja începută din 2021, cât și de introducerea unor modele noi. Pe listă e modelul supranumit Grand Duster, deși e puțin probabil să ajungă pe piață cu acest nume. Va fi însă un crossover care să înlocuiască atât Logan MCV, cât și să reprezinte o alternativă mai spațioasă a Duster.

În martie, au apărut și imagini cu mașina deja dată în teste în România. Seria de poze a fost realizată în județul Mureș și poți vedea atât modelul nou (complet camuflat), cât și o versiune nouă de Duster cu doar câteva elemente mascate.

Dacia Bigster, modelul care ar putea intra în istoria mărcii

În 2021, pe lângă modelul electric Spring, Dacia ar mai lansa și un Duster facelift. Apoi, în 2022, ar introduce un crossover cu șapte locuri înlocuitor de Logan MCV, iar în 2024 ar putea lansa Logan și Sandero facelift. Un alt Duster facelift ar fi programat pentru 2024, iar în 2024 – 2025 ar fi lansat și Bigster.

Mihai Bordeanu, director general Dacia, a spus că modele noi vor mai fi, nu este un secret, conform HotNews. „Bigster este o variantă Duster va fi reînnoit, vom avea apoi o nouă mașină care va înlocui fostul Logan MCV și Dokker (care se va opri curând). Noutăți mai sunt și suntem în mijlocul unei lansări”, a adăugat acesta.

Prețurile pentru Bigster ar putea ajunge la aproape 30.000 de euro, un prag nemaivăzut la Dacia. Astfel, compania s-ar duce într-o nouă direcție, cu modele mai scumpe care aduc și o marjă de profit mai mare. Totuși, Bordeanu a spus că nu s-a luat o decizie cu privire la uzina care va produce Bigster – dacă e la Mioveni sau în Maroc.

„Bigster a fost prezentat cu un scop anume: de a explica strategia Dacia, de spune ce vrem să facem: la fel de simplu, concentrare pe o singură platformă, intrăm pe segmentul C, adăugăm valoare, suntem în limitele mărcii Dacia, avem de-a face cu esențialul. Mulți au spus că mașina este foarte cool, dar nu va putea fi lansată chiar mâine, ea își urmează planul de validare și de lansare, dar încercăm să o aducem un pic mai repede.”

Mihai Bordeanu

Dacia vinde mașini în 44 de țări, iar în România și Maroc are cele mai mari cote, de peste 25% din piața mașinilor noi, în timp ce în UE are 3,5% din piață. Sunt și țări unde are sub 1%, dar și unele unde Duster sau Sandero se vând sub sigla Renault.

Cum au evoluat vânzările companiei în Europa