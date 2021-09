Mașinile pe benzină și motorină, afectate în mod direct: se întâmplă la pompă și toți șoferi vor plăti mai mult

Nici nu s-a terminat pandemia, iar revenirea parțială a activităților economice și a deplasărilor dese cu autoturismele a dus la o explozie a prețurilor la benzină și motorină. În mod evident, totul pleacă de la prețul petrolului. Partea proastă este că, din câte se pare, scumpirile sunt doar la început.

Conform unei analize a BCG – Boston Consulting Group, ar trebui să ne pregătim pentru una dintre cele mai mari creșteri a prețului la petrol din ultimii câțiva ani. Din cauza imprevizibilității pandemiei, însă, explozia prețului la combustibili s-ar putea însă să fie mai dureroasă ca altă dată pentru clienții finali, chiar dacă va dura mai puțin.

Din câte se pare, primele semne au început deja să se vadă din trimestrul trei al acestui an, dar impactul mai dureros asupra buzunarului românilor urmează în primele luni din 2022. Per ansamblu, dacă estimările se dovedesc a fi corecte, ne așteptăm la un boom între 12 și 18 luni.

De ce va crește prețul petrolului și se va resimți la pompă, în bezină și motorină

Conform analizei realizate de Boston Constulting Group, cu numele The Last Oil Price Boom May Be in Sight, ce se întâmplă acum este un superciclu de scumpiri foarte bine definit. Influențat masiv de pandemie, acesta ar avea șanse să se încheie doar în momentul în care criza medicală nu-și va mai face simțite efectele în fiecare colț al mapamondului.

Dacă vrei să vezi partea plină a paharului, scumpirile aproape necontrolate pe care le vom întâmpina la benzină și motorină s-ar putea să accelereze tranziția de la combustibili fosili la soluții cu emisii reduse de carbon, respectiv mașini hibride sau electrice.

„Acest boom al preţului petrolului ar putea accelera tranziţia către o economie globală mai sustenabilă, deoarece companiile petroliere vor avea mai multe fonduri ce ar putea fi alocate pentru proiectele axate pe reducerea emisiilor de carbon,” a declarat Zsofia Beck, Managing Director şi Partener al Boston Consulting Group (BCG). “Odată ce sistemul pieţei petrolului devine din ce în ce mai flexibil şi atât oferta cât şi cererea sunt mai elastice decât în ​​trecut, acest boom petrolier ar putea fi cu uşurinţă ultimul din lume, pe care îl vom experimenta vreodată,” a adăugat ea.

În final, întâi vor intra mai mulți bani în petrol, vom plăti mai mult pe benzină și motorină, dar, în timp, s-ar putea să avem și de câștigat.