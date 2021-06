Mașini ”de mafioți”, la preț bun: cât costă autoturismele sechestrate ale statului român

Nu de puține ori, autoritățile române ajung să comercializeze mașini mai mult sau mai puțin vechi. Acestea fie fac subiectul unui litigiu, fie au fost sechestrate în urma deciziei unui judecător. Important este că le poți cumpăra tu.

Subiectul carnetelor de șoferi date pe bani la Suceava a făcut înconjurul internetului în ultimul an. Acum, mașinile de lux ale polițiștilor anchetați în acel sunt de vănzare din partea statului român, după ce au fost sechestrate în urmă cu mai mult timp. Este vorba de șase autoturisme care urmează să fie valorificate la licitație.

Motivul pentru care autoturismele de lux au ajuns să intre în posesia statului are legătură cu faptul că există suspiciuni serioase în legătură cu faptul că au fost achiziționate din bani primiți sub formă de mită de polițiștii de la Circulație. Evaluarea lor totală este de aproximativ un sfert de milion de euro. La prima mână, cea mai ieftină mașină are valoare estimată de 12.000 de euro, iar cea mai scumpă 67.000 de euro.

Decizia de a le vinde este una foarte importantă și a fost luată de oficialii de la DNA. Este important de reținut că România încearcă de mai mulți ani să găsească soluții pentru evitarea devalorizării bunurilor puse sub sechestru. De cele mai multe ori, procurorii pun sub sechestru autoturisme care, însă, odată cu trecerea timpului își pierd din valoare. Astfel, în mod previzibil, în cazul proceselor de lungă durată se ajunge în situația ca mașini de lux să nu mai valorizeze mai nimic la aflarea sentinței.

Valoarea de pornire pentru cele șase mașini este 260.000 de euro, dar se vehiculează ca, la licitație, prețul lor să crească. În ultimele luni au fost mai multe situații în care valoarea autoturismelor a crescut de trei ori față de prețul de pornire. Cazul permiselor de la Suceava a fost parțial trimis în judecată, pentru acuzații de favorizare a rețelei care a funcționat ilegal la Suceava.

Pentru context, ca să înțelegi mai bine sumele de bani din spatele acestui dosar, Polițiștii au găsit la percheziții peste un milion de euro, aproape 800 de mii de dolari, dar și sume de bani în lei și lire sterline. De cele mai multe ori, aita a fost ținută în găleți și ligheane, conform Digi 24.