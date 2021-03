Mașina românească uimitoare la care Dacia doar visează: se bate cu Ferrari și arată excepțional

Ferrari, Lamborghini și alte câteva companii s-au remarcat cu mașini sport excelente. Dacia nu, deși într-o vreme se zvonea că ar vrea să participe în Formula 1. Ar putea face Dacia o mașină ca cea gândită de un român? Cu siguranță, ba chiar are și o alternativă.

Mașina de care e vorba acum nu are încă un nume. E o inițiativă: LP:One Motor. Miza e producerea unei mașini care ajunge de la zero la 100 kilometri în 2,9 secunde, preț de sub 100.000 de euro și pregătită chiar și pentru curse. Mașina ar avea caroserie din fibră de carbon și şasiu de tip exoschelet tubular.

Andrei Cătălin Ungureanu visează să pună pe piață acest automobil. El i-a contactat pe cei de la Renault Sport pentru a-i furniza cel mai puternic şi performant motor de serie creat de companie la momentul actual, dar și sistemul de transmisie.

Caroseria din fibră de carbon este realizată de o companie din Vâlcea, care lucrează în principal doar cu Armata şi NATO. Nu în ultimul rând, şasiul exoschelet tubular va fi porodus de o firmă din Bucureşti.

Prezentarea ar fi programată pentru 2022, la salonul auto de la Geneva.

Mașina sport cu motor de 350 CP și o greutate de doar 640 kilograme

Andrei susține că ideea mașini a pornit din pasiunile sale: business și automobilism. Ce vrea să facă prin acest proiect e să pună pe piată o marcă auto proprie. Acum echipa este completă, atât pe partea de proiectare, cât şi de fabricare a prototipului.

Sunt implicaţi 24 de ingineri, iar alți opt oameni sunt implicați în design și modelare 3D, conform ziarului Adevărul. Următoarea țintă pentru proiect e fabricarea prototipului în iulie 2021.

„[…] avem o echipă extrem de competentă în spate, avem nişte parteneri de top, precum cei de la Renault – de unde vom lua motorul şi cutia de viteze, sau Dojo Motor Sport din Bucureşti care vor fabrica şasiul, ori băieţii de la CSP Design care proiectează şi fabrică caroseria.”

Andrei Ungureanu

După prezentarea prototipului, următoarea țintă e asigurarea unei producții continue: o mașină la fiecare 20 de zile. Și 20 de mașini pe an. Când toate lucrurile vor intra pe-o traiectorie stabilă, Andrei vrea să producă 100 de mașini pe an.

„Am făcut nişte calcule şi am ajuns la concluzia că, pentru dezvoltarea prototipului şi plata angajaţilor în primul an de producţie, costurile se vor ridica undeva la 500.000 de euro. Estimăm că aceşti bani ne vor ajunge pentru dezvoltarea de început a brandului auto. Din aceşti bani vom achiziţiona şi linia de asamblare, dar aceasta nu este foarte scumpă, undeva la 15.000 de euro.”

Andrei Ungureanu

Prețul, cel puțin în acest punct al proiectului, ar urma să fie de sub 70.000 de euro. Spre comparație, concurența vinde mașini cu 200 – 250.000 de euro.

Dacia a creat până acum un Duster de 850 CP

În 2014, se vehicula că Dacia ar vrea să producă o mașină pentru Formula 1. Renault era deja în competiție, așa că poate n-ar fi fost prea greu. Totuși, compania a infirmat acele zvonuri și a spus că filosofia mărcii nu se potrivește cu o astfel de competiție. În principiu, marea problemă e bugetul: Formula 1 necesită prea multe resurse pentru o companie ca Dacia.

Totuși, compania are o mașină cu care se poate lăuda: Duster No Limite cu o putere de 850 CP.

Automobilul a fost construit de inginerii de la Renault Sport în colaborare cu firmele Tork Engineering și Sodemo. Inginerii au umblat la șasiu care era de tip tubular, au montat motorul central și au pus suspensii ce dispuneau de basculă dublă.

Totodată, motorul a fost cuplat la o cutie de viteze secvenţială Sadev cu 6 viteze, dezvoltată special pentru curse. Avantajul acestei cutii de viteză era că putea să utilizeze la maximum puterea motorului permiţând schimbări de viteză rapide și extrem de exacte. Și pentru a arăta ca o mașină de raliu, Dacia Duster No Limit a primit eleroane impresionante.