Mark Zuckerberg, în dilemă: cum a ajuns Facebook fără un nume de care să fie mândru

La începutul acestei săptămâni, a început să circule pe internet posibilitatea ca Facebook să sufere un proces de rebranding. Nu era foarte clar în ce direcție va merge noul nume al gigantului, dar un lucru este sigur, nici măcar Zuckerberg nu-l știe.

În urmă cu aproximativ șase ani, odată cu extinderea spectrului de interese al Google, compania a optat pentru o reinventare sub un nou nume. Astfel, toate proiectele și inițiativele gigantului din Mountain View s-au grupat sub o entitate intitulată Alphabet. În contextul în care Facebook înseamnă și Messenger, Instagram, WhatsApp sau Oculus, Zuckerberg se gândește la un proiect similar.

Facebook nu are încă un nume

În prima fază, când cei de la The Verge au publicat informațiile legate de reinventarea Facebook, nu se știa exact sub ce nume va activa cea mai mare rețea de socializare din lume. Nici acum nu se știe, dar măcar am mai aflat un detaliu important între timp, conform Mashable.

Surse apropiate de companie au menționat că nici măcar Mark Zuckerberg nu știe la această oră care va fi noul nume al Facebook. Partea bună este că, forțat de circumstanțe, șeful gigantului american trebuie să ai decizia importantă până luni sau joi. Ca referință, luni sunt publicate rezultatele financiare ale companiei pe cel de-al treilea trimestru din 2021, în timp ce joi are loc Oculus Connect, conferința anuală de realitate virtuală.

O sursă apropiată de Zuckerberg a confirmat pentru jurnalistul Casey Newton că nici măcar la această oră, CEO-ul companiei nu s-a decis în ce direcție să meargă cu noua denumire. Chiar și așa, conform speculațiilor din piață, Facebook a cochetat cu crearea unei noi entități încă de acum trei ani, la inițiativa directorului de marketing, Antonio Lucio. Deși propunerea sa a fost respinsă la acea vreme, grăuntele fusese plantat. Argumentul de atunci, la fel ca și acum, este că ar trebui separate produsele și celelalte servicii de Facebook-ul pe care îl știe toată lumea.

În ceea ce privește posibilele nume, Meta are cea mai mare șansă de reușită. O referință discretă la metaverse, Zuckerberg are deja domeniul meta.com.