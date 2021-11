Marea țeapă pentru români, de Black Friday. Lista magazinelor amendate de ANPC

Black Friday reprezintă cea mai bună perioadă din an în care poți achiziționa produsele mult dorite, la prețuri mult mai mici decât în restul anului. Aceasta este „regula” generală pe care se bazează campania de reduceri, dar acest lucru nu înseamnă că nu există și oferte false. Din contră!

Autoritatea pentru protecția consumatorilor (ANPC) a avut multă treabă în perioada promoțiilor de Black Friday.

Inspectorii au sesizat numeroase nereguli, la mai mulți retaileri, care încercau să ademenească clienții dornici de chilipiruri, prin oferte false. Mai exact, așa-zisele promoții pe care aceștia le afișau, nu erau deloc promoții, ci înșelătorii la drumul mare.

Lista magazinelor amendate de ANPC, de Black Friday

ANPC a intrat pe fir și, în urma neregulilor descoperite, nu a rămas pasivă. A aplicat sancțiuni usturătoare comercianților care au încălcat legea.

Concret, ANPC a amendat 22 dintre aceşti operatori: Tensa Art Design, Ilfov (www.lensa.ro), F64 Studio Bucureşti (www.f64.ro), SMS România Bucureşti, Montecristo Ilfov, Vabro Retail Maramureş, Artima Cluj, Meli Melo Fashion Cluj, Sboujee Gold Cluj, Laceworld Design Cluj, Kvantum Sport Cluj, Sport Vision Trading Cluj, Birth Stone Cluj, Inditex România Cluj, B&B Collection Cluj, H&M Henes&Mauritz Cluj, Eroglu România Cluj, Grand Bazar & Stock House Concept Oradea, Smyk All for Kjds Oradea, Kik Textillen und Non Food Oradea, LPP România Fashion Bistriţa, Studio Moderna Bistriţa Modaverse Constanţa (www.modaverse.ro).

Inspectorii au întocmit și o listă cu neregulile descoperite la acești comercianți. Iată despre ce este vorba: la comercializare se aflau produse la reducere, fără ca aceasta să fie aplicată din preţul de referinţă, nu există informaţii care să indice în mod clar şi neechivoc data la care încetează oferta şi faptul că aceasta se referă la stocul disponibil, informări confuze pe site referitoare la reduceri la colecţia nouă şi la oferta de Black Friday (neconcordanţe între cele două secţiuni ale site-ului).

Conform informărilor transmise de instituție, preţul de referinţă afişat pe site nu era cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al preţului redus creându-se premisa existenţei unui avantaj specific preţului, consumatorii fiind determinaţi să ia o decizie de tranzacţionare pe care nu ar fi luat-o dacă ar fi cunoscut realitatea.