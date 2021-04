Mare atenție dacă ai telefon Android: acest virus îți fură toate parolele și e extrem de periculos

Experții avertizează asupra unui virus de tip malware, care poate fura parolele utilizatorilor de Android. Iată ce trebuie să știi.

Experții avertizează asupra răspândirii rapide a unui mesaj de tip text care îți poate fura toate parolele și-i vizează pe utilizatorii de Android. E vorba de un mesaj care poate arăta ca unul trimis de la o firmă de curierat, dar e de fapt un virus de tip malware.

Odată deschis, utilizatorii ajung în situația în care cred că instalează o aplicație de tip tracking, pentru a verifica statusul comenzii. E vorba, de fapt, de un virus malware denumit de experți FluBot.

Odată ajuns în dispozitivul Android, virusul preia controlul asupra lui și poate spiona totul, inclusiv parolele și datele bancare. Și Vodafone a trimis un semnal de avertisment și a atras atenția că milioane de astfel de mesaje-text au fost deja trimise.

⚠️SCAM TEXT ALERT ⚠️

If you receive a text message that looks like the one below:

IGNORE: Do not click any links.

REPORT: Report it by forwarding to 7726.

DELETE: Remove the text from your phone. pic.twitter.com/ailKcmXYh4

— Vodafone UK (@VodafoneUK) April 22, 2021