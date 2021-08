Mafia gunoiului din România. Acuzații și dezvăluiri fără precedent

Gunoiul din țara noastră se află nu doar în atenția publicațiilor media din România și a opiniei publice. Acesta a ajuns subiect de dezbatere si în țările învecinate, care sugerează faptul că la noi ar fi vorba despre o mafie a deșeurilor.

Publicația maghiară 24 spune clar și răspicat faptul că în țara noastră ar fi vorba despre un complot mafiot care a transformat gunoaiele într-o sursă profitabilă de venit.

Cei responsabili ar fi deja în acest joc bănos, deci nici vorbă să se ridice cineva împotriva acestui sistem toxic, dar foarte profitabil.

„Autoritățile române nici măcar nu îndrăznesc să evalueze câte tone de gunoi sosesc zilnic cu camioane, șlepuri, vapoare pentru a fi vărsate în cele din urmă undeva în țară. Corupția gunoiului a cuprins politica, instituțiile, iar în privința unor măsuri contrare reale nu există nici măcar tentative”, transmite publicația maghiară 24.

Există o mafie a gunoiului în România: Gulerele albe

Jurnaliștii au întrebat dacă există o mafie a gunoiului în România, la care Octavian Berceanu, CEO al Agenției Române pentru Protecția Mediului, a oferit un răspuns fără echivoc.

„Am citit raportul strategic Interpol 2020, care descrie în alb și negru că infractorii cu gulere albe, în principal politicieni, șefi de instituții, oficiali vamali, oameni de afaceri, controlează afacerea cu gunoiul din România. Și nu spun asta eu, ci Interpolul în sine”, a spus Berceanu.

Barna Tanczos, ministrul mediului, nu s-a putut ascunde de fața scandalului . El a recunoscut că importurile ilegale de gunoi se află în spatele crimei organizate și că „statul ar trebui să inspecteze toate transporturile primite la stațiile de frontieră”.

O altă problemă este că Interpol, în raportul respectiv, reproșează României faptul că încă nu există scanere care să verifice gunoiul la posturile de frontieră, mai notează jurnaliștii vecini.

Directorul general al autorităţii de mediu a fost bătut în stradă: „În seara de Revelion mă aflam pe stradă în sectorul 6 din Bucureşti, când am zărit un grup care a descărcat pur şi simplu o cantitate de gunoi dintr-un camion exact în locul în care noi urma să plantăm o pădure pentru a separa sectorul de groapa de gunoi existentă. M-am dus acolo, i-am avertizat şi, spre norocul meu, am activat camera telefonului meu, altfel mă omorau. Aşa am scăpat cu răni mai mci” – a declarat după eveniment Octavian Berceanu, director general al Gărzii de Mediu (GM).

România a devenit o ţară ţintă tocmai pentru că la punctele de trecere a frontierelor în cazul transporturilor UE controlul documentelor este superficial, s-a extins corupţia, controalele autorităţilor sunt minime, iar pe deasupra depunerea ilegală a gunoiului este mult mai ieftină decât în Italia.